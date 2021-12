Retrospectiva política 2021: principais fatos e personagens no Brasil e Ceará

O ano de 2021 foi a continuidade de muitas coisas de 2020 e a antecipação de algumas que são esperadas para 2022. Teve características de ano de transição. Foi determinado ainda pela pandemia de Covid-19, que retornou ainda com mais força tanto no Ceará quanto no Brasil. A volta dos lockdowns deu a tônica da política e da economia no primeiro semestre, pautou as discussões, enquanto o avanço gradual da vacinação ajudou a conter a doença — não que o ano termine sem o debate ser reaberto por questionamentos, a partir da Presidência da República, às instituições do Estado brasileiro que aprovam a vacinação de crianças.

No Ceará, não só a pandemia seguiu ecoando, mas também o motim de policiais militares de 2020. A Assembleia Legislativa abriu Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar se associações de policiais financiaram o movimento ilegal. Os trabalhos entrarão em 2022.

Aliás, uma tônica política de 2021 foi preparar as bases para o ano eleitoral de 2022. Isso sempre acontece em alguma medida, mas a antecipação do clima eleitoral do ano que vem não parece ter precedentes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Como sintetizar o turbilhão do ano que acaba? Para ajudar a organizar a bagunça de 2021, O POVO lista fatos e pessoas que foram destaque, bom ou ruim. Navegue abaixo pela retrospectiva:



BRASIL

Veja quais foram os dez principais fatos políticos do ano no Brasil

Confira as 21 personagens que mais influenciaram a política no ano, para o bem ou para o mal

Veja também 40 frases que definiram 2021 na política

Bolsonaro é capitulo à parte. Confira 40 frases do presidente que resumem o ano

CEARÁ

Confira aqui quais os 10 principais fatos políticos do Ceará no ano

Confira aqui as 11 principais personagens da política do Ceará em 2021

E relembre 15 frases que deram o tom político do ano no Estado

A equipe do O POVO gravou ainda episódio especial do podcast Jogo Político, com a análise de quem termina o ano mais forte ou mais fraco na política do Ceará e do Brasil. São analisados Jair Bolsonaro, Lula, Sergio Moro, Ciro Gomes, Camilo Santana, Capitão Wagner, José Sarto e Roberto Cláudio. Confira o podcast:

Tags