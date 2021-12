Quem subiu ou caiu na política no Brasil e no Ceará em 2021: análise de Bolsonaro, Lula e outros

No último episódio do ano do Jogo Político, uma análise de quem termina o ano político maior ou menor do que começou. Qual o saldo para o presidente Jair Bolsonaro, que se aliou ao Centrão, emplacou aliados no comando da Câmara, do Senado, como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Porém, sofreu desgastes na pandemia e viu a economia se deteriorar e afetar o bolso da população. Ouça abaixo ou aqui

E para o ex-presidente Lula, que teve as condenações anuladas pelo Supremo Tribunal Federal (STF), enquanto se aproxima do ex-adversário Geraldo Alckmin. Ou Sergio Moro, que se lançou de cabeça como pré-candidato a presidente. Bem como Ciro Gomes (PDT), que atravessa percalços, inclusive como alvo da Polícia Federal.

No Ceará, qual o balanço para o governador Camilo Santana (PT), o prefeito José Sarto (PDT), o deputado Capitão Wagner (Pros) e o ex-prefeito Roberto Cláudio (PDT).

Participam do episódio os jornalistas Guálter George, editor-chefe de Opinião e colunista do O POVO, Carlos Mazza, colunista de Política, e Érico Firmo, editor e colunista de Política.

QUEM TERMINA O ANO MELHOR QUE COMEÇOU

Lula (PT)

Capitão Wagner (Pros)

Camilo Santana (PT)

QUEM TERMINA PIOR

Jair Bolsonaro (PL)



Ciro Gomes (PDT)

José Sarto (PDT)

Roberto Cláudio (PDT)

OPINIÕES DIVIDIDAS

Sergio Moro

