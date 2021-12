Retrospectiva 2021: o ano no Brasil resumido em 40 frases de Bolsonaro

Voto impresso, uso de máscara, vacinação contra Covid-19, conflito com Supremo Tribunal Federal (STF), crise na economia, Enem, Sergio Moro, Lula, crise energética, fake news, armas de fogo, terceira via, CPI da Covid, imprensa, implantação de ditadura, hábitos de leitura e muito mais. O presidente Jair Bolsonaro foi o mais profícuo frasista do Brasil em 2021, independentemente da qualidade do que falou. Por isso, na retrospectiva de 2021, O POVO traz uma parte dedicada apenas a frases do presidente. Um registro para a história, para que seja lembrado o que foi dito por quem tem a responsabilidade de governar o Brasil em momento tão grave.

PARA LEMBRAR OUTRAS FRASES DA POLÍTICA NACIONAL QUE NÃO FORAM DITAS POR BOLSONARO

AQUI, UMA SELEÇÃO DE FRASES DA POLÍTICA NO CEARÁ EM 2021

As frases estão na ordem inversa da cronologia, da mais recente à mais antiga.

1) “Vou avisar àquela dupla do Ceará, que vive metendo o dedo na cara de todo mundo... Eu não tenho como interferir na PF, não existe isso aí”



JAIR BOLSONARO (PL), presidente da República, negando que algo a ver com a Operação Colosseum de busca a apreensão contra Cid e Ciro Gomes

2) “Aqui é proibido máscara”

BOLSONARO, em evento no Palácio do Planalto que comemorou o Dia Nacional do Forró e os 109 anos de Luiz Gonzaga

3) “Desculpa, eu não tenho tempo de ler, não. Tem três anos que não leio um livro”

BOLSONARO, em conversa com apoiadores

4) “Esse não aguenta 10 segundos de debate”

BOLSONARO, criticando o ex-ministro da Justiça Sergio Moro (Podemos), em conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada

5) “Começam agora a ter a cara do governo as questões da prova do Enem”

BOLSONARO, durante visita a Dubai, referindo-se ao conteúdo das provas do Enem

6) “Não aprendeu nada. Um ano e quatro meses ali e não sabe o que é ser presidente, nem ser ministro”

BOLSONARO, em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada, sobre a fala do seu ex-ministro na filiação ao Podemos

7) “Presta atenção, pessoal. Quanto você acha que vale a vaga para o Supremo Tribu...?”

BOLSONARO, em intervalo de uma videoconferência na TV Jovem Pan News, transmitida pelo seu perfil no Facebook. Bolsonaro não percebeu que o microfone estava aberto e parou de falar ao ser alertado

8) “Nada não está tão ruim que não possa piorar”

BOLSONARO, ao falar sobre a crise energética, inflação e dólar elevados, em entrevista à Rádio Jovem Pan

9) “Não acreditamos em racionamento, mas, se dá para apagar um ponto de luz na sua casa, ajuda”

BOLSONARO, sobre a crise hídrica e energética

10) “Quem me colocou aqui foi Deus e somente ele me tira daqui”

BOLSONARO, no lançamento do projeto de revitalização da bacia hidrográfica do rio Urucuia, em Minas Gerais

11) “A fake news faz parte de nossa vida. Quem nunca contou uma mentirinha para a namorada? Se não, a noite não acaba bem”

BOLSONARO, na solenidade de entrega do Prêmio Marechal Rondon de Comunicações, no Palácio do Planalto

12) “Tomar vacina pra quê?”

BOLSONARO, afirmando que não iria tomar a vacina contra a Covid-19 para ir à Assembleia Geral da ONU

13) “Ou o chefe desse Poder enquadra o seu (ministro) ou esse Poder pode sofrer aquilo que nós não queremos”

BOLSONARO, em discurso no 7 de setembro, em frente ao Congresso Nacional, quando deu ultimato ao ministro Luiz Fux, presidente do Supremos Tribunal Federal (STF) para enquadrar o ministro Alexandre de Moraes, que decretou a prisão de vários bolsonaristas acusado de espalharem discurso de ódio

14) “Nunca tive nenhuma intenção de agredir quaisquer dos Poderes. A harmonia entre eles não é vontade minha, mas determinação constitucional que todos, sem exceção, devem respeitar”

BOLSONARO, em carta aberta dois dias depois dos ataques de 7 de setembro, quando deu ultimato ao STF. A carta foi considerada um recuo ante a crise institucional, agravada pela greve dos caminhoneiros

15) “Tem que todo mundo comprar fuzil, pô. Povo armado jamais será escravizado. Eu sei que custa caro. Daí tem um idiota que diz: ‘Ah, tem que comprar feijão’. Cara, se não quer comprar fuzil, não enche o saco de quem quer comprar”

BOLSONARO, em conversa com apoiadores

16) "Está dentro das quatro linhas da Constituição? Não está. Então o antídoto para isso também não é dentro das quatro linhas da Constituição. Aqui ninguém é mais macho do que ninguém"

BOLSONARO, em transmissão ao vivo nas redes sociais, ao replicar o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que o incluiu na investigação do inquérito das fake news

17) “Você pode ver, quanto mais pobre o estado, mais gordo é o governador. Por coincidência, é uma realidade lá”

BOLSONARO, em entrevista à TV Piauí, criticando o governador do Maranhão, Flávio Dino

18) “Se eu estivesse coordenando a pandemia, não teria morrido tanta gente”

BOLSONARO, defendendo o tratamento precoce e reforçando que teve os poderes tolhidos na tomada de ações para combater a pandemia da Covid-19

19) “As urnas são plenamente confiáveis? Se são, dá um tapa na minha cara”

BOLSONARO, sobre as urnas eletrônicas

20) “Ele me chamou de fascista lá atrás. Sim, me chamou. As coisas mudam”

BOLSONARO, sobre vídeo que circula nas redes em que Ciro Nogueira (PP-PI), ministro da Casa Civil, chama o presidente de fascista

21) “As Forças Armadas são o último obstáculo para o socialismo”

BOLSONARO, criticando o ex-presidente Lula, que manifestou apoio ao regime cubano

22) “Entre cinco países, o Brasil é o quinto país que melhor se comportou no período da pandemia”

BOLSONARO, presidente da República, em entrevista à TV Brasil

23) “Tem uma passagem bíblica que diz, seja quente ou seja frio, não seja morno. Então terceira via, povo não engole isso aí... Não existe terceira via, está polarizado”

BOLSONARO, em entrevista à rádio Itatiaia

24) “Já tá certo quem vai ser presidente o ano que vem. A gente vai deixar entregar?”

BOLSONARO, após a divulgação de pesquisas que apontaram alta rejeição ao seu nome na disputa em 2022 e mostram o ex-presidente Lula na liderança da corrida presidencial

25) “Caguei para a CPI, não vou responder nada”

BOLSONARO, sobre a cobrança da CPI da Covid no Senado para que ele se manifeste sobre as denúncias de irregularidades do deputado federal Luis Miranda (DEM-DF) em contrato de compra da vacina Covaxin

26) “Não tenho como saber o que acontece nos ministérios, vou na confiança em cima de ministro”

BOLSONARO, sobre a denúncia da compra da vacina indiana Covaxin

27) "Vocês são uma porcaria de imprensa! Cala a boca, vocês são uns canalhas!... Você tinha que ter vergonha na cara de prestar um serviço porco que é esse que você faz à Rede Globo”

BOLSONARO, em resposta agressiva à repórter que perguntou sobre o uso da máscara

28) “Costumo sempre dizer que não são três poderes, são dois poderes. É o Judiciário e nós para o lado de cá, porque nós (junto ao Arthur Lira) formamos heteramente um casal”

BOLSONARO, em discurso no Palácio do Planalto se dirigindo a Arthur Lira, presidente da Câmara

29) "Quem não tá contente comigo tem Lula em 2022"

BOLSONARO, irritado com questionamento de uma apoiadora, na entrada do Palácio do Alvorada

30) “Já falei que sou imorrível, imbroxável e também sou incomível”

BOLSONARO, falando a apoiadores

31) “Se não tiver voto impresso, é sinal de que não vai ter eleição... o recado está dado”

BOLSONARO, em live

32) “Eu não errei nada”

BOLSONARO, sobre as medidas que defende e vem adotando para combater a pandemia

33) “Lamentamos as mortes. Chegou a um número enorme de mortes agora aqui, né?”

BOLSONARO, sobre as mortes causadas pela Covid-19

34) “É impressionante como só se fala em vacina, né?”

BOLSONARO, em transmissão pelas redes sociais, referindo-se às vacinas contra a Covid-19

35) “Se você não participa, daí a canalhada lá, do Randolfe Rodrigues, vai participar. E vai começar a encher o saco. Daí, vou ter que sair na porrada com um bosta”

BOLSONARO, em áudio gravado e divulgado pelo senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO), no qual o presidente pressiona o parlamentar a incluir municípios e estados na CPI da Covid-19

36) “Vou repetir: como é fácil impor uma ditadura no Brasil”

BOLSONARO, em transmissão nas redes sociais, voltando a se pronunciar em tom de ameaça, citando um vídeo liberado pelo STF que tinha declaração no mesmo teor

37) “Quando vejo a imprensa me atacar, dizendo que comprei dois milhões e meio de latas de leite condensado, vai para puta que o pariu. Imprensa de merda essa daí. É para enfiar no rabo de vocês aí... vocês da imprensa”

BOLSONARO, em destempero verbal chulo, em evento com cantores sertanejos, no qual foi aplaudido e chamado de mito pelos presentes, inclusive ministros. O presidente reagiu a informações de gastos do seu governo com alimentação, incluindo R$ 15 milhões com leite condensado

38) “Não vou dizer que eu sou um excelente presidente. Mas tem muita gente querendo voltar o que eram os anteriores. Já reparou? É impressionante. Estão com uma saudade de uma...”

BOLSONARO, após se ver acuado pelas críticas à (falta) de política do governo de combate à pandemia e pela ameaça de um processo de impeachment

39) “Quem decide se um povo vai viver na democracia ou na ditadura são as suas Forças Armadas”

BOLSONARO, ao ser ver acuado por cobranças e ameaça de impeachment

40) "Chefe, o Brasil está falido, chefe. Eu não consigo fazer nada"

BOLSONARO, a um grupo de apoiadores. No dia seguinte, ele disse que o País "está uma maravilha" e atacou a imprensa por reportar o que ele diz



