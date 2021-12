Retrospectiva 2021: o ano político em 40 frases

Uma síntese em frases do ano político no Brasil

O ano de 2021 teve a nova e mais agressiva onda da pandemia de Covid-19, mas também a vacinação. Ameaças à ordem institucional e reações ao autoritarismo. Arquitetura dos palanques para a disputa das eleições em 2022 e a CPI da Covid. O início do governo Joe Biden nos Estados Unidos e o fim da era Donald Trump. Em 40 frases que marcaram o ano, uma síntese do ano político.



E o presidente Jair Bolsonaro? Ninguém no Brasil, e talvez no mundo, produziu tantas pérolas. Por isso, Bolsonaro tem uma seleção própria, que você confere aqui.

As frases estão em ordem inversa da cronologia, da mais recente à mais antiga.

CONFIRA AS FRASES QUE NÃO FORAM DE BOLSONARO

1) "Os óbitos de crianças estão dentro de um patamar que não implica em decisões emergenciais"

MARCELO QUEIROGA, ministro da Saúde antes de anunciar a necessidade de prescrição médica para vacinação infantil

2) “... tenho que tomar dois Lexotan na veia por dia para não levar o presidente a tomar uma atitude mais drástica em relação às atitudes que são tomadas por esse STF que está aí”

GENERAL AUGUSTO HELENO, ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), em gravação, falando sobre a sua rotina de levar informações ao presidente Jair Bolsonaro

3) “Esse governo é muito ruim... normalmente, é muito fácil um governo se reeleger. Você está na máquina. Se você faz um governo minimamente bom, você consegue se reeleger. O presidente está com medo”

SERGIO MORO, ex-ministro da Justiça do governo Bolsonaro e pré-candidato à presidência pelo Podemos, em respostas aos ataques do presidente

4) “Não acredito em terceira via”

ARTHUR LIRA (PP-AL), presidente da Câmara, em entrevista à Folha de S. Paulo



5) “... por que a Angela Merkel pode ficar 16 anos no poder e Daniel Ortega, não? Por que Felipe González, aqui, pôde ficar 14 anos? Qual é a lógica?"

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (PT), ex-presidente da República e pré-candidato à presidência, em entrevista ao El País, sobre a reeleição de Daniel Ortega na Nicarágua

6) “A mim só me resta um caminho: deixar a minha pré-candidatura em suspenso até que a bancada do meu partido reavalie sua posição”

CIRO GOMES (PDT-CE), ex-governador do Ceará, ao anunciar suspensão da sua candidatura à Presidência da República, após a bancada do seu partido na Câmara votar a favor da PEC que permite ao governo Bolsonaro adiar o pagamento de precatórios (dívidas do governo já reconhecidas pela Justiça) para viabilizar o pagamento do Auxílio Brasil. A bancada mudou de posição no segundo turno

7) “O caos do governo Jair Bolsonaro entrará para a história como o mais baixo degrau da indigência humana e civilizatória. Essa CPI foi histórica”

RENAN CALHEIROS (MDB-AL), senador, autor do relatório da CPI da Covid

8) “Para ser pátria amada, não pode ser pátria armada”

DOM ORLANDO BRANDES, arcebispo de Aparecida, em serão no Dia de Nossa Senhora de Aparecida, criticando o armamentismo e a propagação de fake News, um pouco antes da visita do presidente Jair Bolsonaro

9) “Na vida nunca menti. Mas errei algumas vezes. Uma delas quando lutei contra o impeachment de uma das pessoas mais incompetentes, inapetentes e presunçosas que já passaram pela presidência. Claro, que estou falando de você, Dilma”

CIRO GOMES, em entrevista ao podcast do Estadão

10) “Uma coisa era disputar contra o Fernando Henrique, contra o Serra, contra o Alckmin, outra coisa é disputar com o troglodita do Bolsonaro”

LUIZ INÁCIO DA SILVA (PT), ex-presidente da República em entrevista à Rádio Capital de Cuiabá

11) “Eu sonho com o dia em eu não vou ser julgado por minha orientação sexual. Sonho com o dia que meus filhos não serão julgados por serem negros. Sonho com um dia em que minha irmã não vai ser julgada por ser mulher e que o meu pai não será julgado por ser idoso”

FABIANO CONTARATO (Rede-ES), senador, em discurso emocionado na CPI da Covid contra frase homofóbica postada nas redes sociais pelo empresário bolsonarista Otávio Fakhoury, depoente da CPI

12) “Mande seu marido se vacinar também para que ele deixe de ser um perigo para outras pessoas”

BILL DE BLASIO, prefeito de Nova York (EUA), em um post no Twitter, ao compartilhar uma reportagem do jornal New York Times sobre a vacinação de Michelle Bolsonaro durante sua passagem pelos EUA em meio à Assembleia Geral da ONU

13) “Tanto meus antecessores como eu pedimos perdão pelos pecados pessoais e sociais, por todas as ações ou omissões que não contribuíram para a evangelização”

PAPA FRANCISCO, ao pedir perdão pelos pecados da Igreja Católica no México, nos 200 anos da independência mexicana

14) “As acusações contra Jair Bolsonaro são muito mais graves do que as contra Collor e Dilma Rousseff”

MIGUEL REALE JR, jurista, um dos autores dos pedidos de impeachment dos ex-presidentes Fernando Collor e Dilma Rousseff, em entrevista à rádio Eldorado

15) “Cheguei à conclusão que não existe direita no Brasil. Existe fã do Bolsonaro e eu acho isso muito perigoso”

SARA GIROMINI, ativista de direita, conhecida como Sara Winter

16) “Há excesso de vacina na realidade. Precisa acabar com essas narrativas de falta de vacina. Isso não é procedente, o Brasil vai muito bem”

MARCELO QUEIROGA, ministro da Saúde. Ele não disse por que há unidades da Federação sem doses disponíveis para seguir o calendário vacinal

17) "Raramente vi um país onde a elite tem tanto desprezo pelos pobres como o Brasil"

NOAM CHOMSKY, intelectual e ativista, em entrevista à TV 247, sobre a política econômica de Paulo Guedes

18) “Você pode ter todas as críticas ao Lula que você quiser, mas ele é um ser humano. O Bolsonaro é um psicopata... Primeiro temos que estabelecer empatia, democracia, liberdade e ser humano, depois a gente vai pro próximo passo”

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB-SP) ex-presidente da República, dizendo que, no momento ‘Lula é menos traumático’

19) “Sou o presidente da América, e essa guerra acaba comigo. Estou triste com toda essa situação, mas não me arrependo da minha decisão”

JOE BIDEN, presidente dos Estados Unidos, um dia depois de o grupo extremista Talibã tomar o controle de Cabul, falando da sucessão de erros na ocupação americana no Afeganistão, mas defendendo a retirada das tropas

20) “Não tenho medo de ser preso. Não sou frouxo. Não sou mulher. Cadeia é para homem”

SÉRGIO REIS, cantor sertanejo, e entrevista ao O Globo, antes da decisão do ministro Alexandre de Moraes, que determinou busca e apreensão na residência do cantor, que convocou uma greve nacional de caminhoneiros contra os ministros do STF e o Congresso Nacional. Bolsonarista, ele teve shows e comerciais cancelados. Disse que se arrepende, mas mantém a defesa de ato contra os poderes da República

21) “Eu errei. Quero pedir desculpas, até ao Supremo... estão querendo acabar comigo como se eu fosse bandido. Falei bobagem. Pensei que não teria essa repercussão”

SÉRGIO REIS, sobre a ação de busca e apreensão da PF

22) “Crianças com deficiência atrapalham aprendizado das outras”

MILTON RIBEIRO, ministro da Educação, criticando o ‘inclusivismo’, termo que o ministro usou para descrever a educação de crianças com e sem deficiência conjuntamente. O ministro voltou a repetir em visita ao Recife. Disse que há “um grau de deficiência que é impossível a convivência”

23) “A terceira via é uma invenção dos partidos que não têm candidato. Falam em polarização... O que tem de um lado é democracia e do outro é fascismo”

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (PT-SP), em mensagem no Twitter

24) “... eu não vou fazer igual da outra vez, que anulei o voto. Tem que escolher. O Lula não é contra as instituições. Ele tem institucionalidade em si mesmo e mantém respeito às regras”

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB-SP), ex-presidente da República, em entrevista exclusiva à Rádio O POVO CBN. FHC alertou para o desafio de construir uma terceira via. “Para ter uma terceira via é preciso se perguntar quem. Quem vai simbolizar isso”

25) “Eu sou gay e sou um governador gay, não um gay governador, tanto quanto o Obama nos EUA não foi um negro presidente. Foi um presidente negro. Tenho orgulho disso”

EDUARDO LEITE (PSDB-RS), governador do Rio Grande do Sul, gravou, em entrevista ao Conversa com Bial (TV Globo)

26) “Na minha vida pública ou privada nunca existiram armários. Sempre demarquei minhas posições através da minha atuação política, sem jamais me omitir na luta contra o machismo, o racismo, a LGBTfobia e qualquer outro tipo de opressão e de violência”

FÁTIMA BEZERRA (PT), governadora do Rio Grande do Norte. Pelo Twitter, ela disse que o governador Eduardo Leite fez um gesto importante e solidarizou-se com ele. “Sei o que é a dor da discriminação e do preconceito”



27) “É o pior governo que este país já teve. Fui líder desse monstro. E bom dizer que saí desse governo quando ele estava com a popularidade em alta”

JOICE HASSELMANN (PL-PR), deputada federal, que, junto com outras dezenas de políticos, entregou ao Congresso um ‘superpedido’ de impeachment do presidente Bolsonaro

28) "O Brasil poderia ser o primeiro país do mundo a começar a vacinação, não fosse os percalços que nós tivemos que enfrentar durante esse período. Tanto do ponto de vista do contrato, como do ponto de vista também regulatório. Poderíamos ter começado antes, seguramente, se houvesse uma agilidade maior"

DIMAS COVAS, diretor do Instituto Butantan ouvido na CPI da Covid, no Senado Federal

29) "Está subindo em cima de 450 mil mortos brasileiros para fazer palanque político para 2022, que eu acho isso uma desumanidade, uma covardia com o povo que sofre as consequências da pandemia na área da saúde, na economia e com fome"

EDUARDO GIRÃO (Podemos-CE), após episódio com Aziz, senador concedeu entrevista coletiva em que se disse "agredido" e que momento foi um "espetáculo horroroso" de agressão ostensiva.

30) "Olha, senador Eduardo Girão, vossa excelência é um oportunista, um oportunista pequeno (...) Desde o primeiro momento, toda a sociedade brasileira que tem inteligência sabe que vossa excelência está aqui com um único objetivo: é que a gente não investigue por que a gente não comprou vacina. E vossa excelência, que não entende patavina de saúde, quer impor a cloroquina na cabeça da população"

OMAR AZIZ (PSD-AM), senador presidente da CPI da Covid, após o senador Eduardo Girão (Podemos-CE) que insistia na convocação de prefeitos de capitais para serem ouvidos na comissão

31) "Vocês não têm salvação: é muita cachaça e pouca oração"

PAPA FRANCISCO. O sumo pontífice respondeu, em tom de brincadeira, a um pedido de um fiel que pediu que ele rezasse pelos brasileiros

32) “Vossa excelência exagerou na mentira”

RENAN CALHEIROS (MDB-AL), senador e relator da CPI da Covid, chamando de mentiroso o ex-secretário de Comunicação Social do governo Bolsonaro Fabio Wajngarten, durante depoimento à CPI da Covid. Wajngarten deu respostas evasivas sobre declarações à Veja chamando o ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello de incompetente no combate à pandemia

33) “Tomei escondido, né, porque a orientação era para não criar caso, mas vazou. Não tenho vergonha, não. Tomei e vou ser sincero. Como qualquer ser humano, quero viver, pô. E se a ciência está dizendo que é a vacina, como eu posso me contrapor?”

GENERAL LUIZ RAMOS, ministro da Casa Civil, confessando ter tomado a vacina contra a Covid-19 escondido, porque a orientação do Palácio do Planalto era não "fazer alarde"

34) “Vou disputar esse coração bondoso do Camilo... Vamos ver o que vai acontecer em 2022... O Camilo é um companheiro que pode crescer, ter aspirações maiores, para ser até presidente”

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA (PT), ex-presidente da República, em entrevista ao jornalista Jocélio Leal, na rádio O POVO CBN, no dia em que o Plenário do Supremo confirmou a anulação da condenação em Curitiba. Lula referiu-se à relação do governador cearense com os Ferreira Gomes e às possíveis pretensões de Camilo

35) “Não foi apenas o destino ou a previsão constitucional que fizeram Michel Temer presidente da República. Ele simplesmente quis e disputou a Presidência de forma indireta. Ele fez a ‘escolha’. “Foi, sim, o militante mais atuante. Sem ele, não teria havido impeachment”

EDUARDO CUNHA (PMDB-RJ), ex-presidente da Câmara, cassado, em seu livro Tchau Querida, o Diário do Impeachment

36) “Falar de união pode soar bobo neste momento. As forças que nos dividem são profundas, mas não são novas. Nossa história tem sido uma luta constante entre o ideal americano e a terrível realidade do racismo, medo, demonização...Tudo isso nos separou por muito tempo”

JOE BIDEN, presidente dos Estados Unidos, em seu primeiro discurso no cargo, exaltando a conciliação e convocando o país a enfrentar desafios como a pandemia, o terrorismo e o racismo"

37) “Voltaremos, de uma maneira ou outra”

DONALD TRUMP, ex-presidente dos Estados Unidos, no último discurso como presidente

38) “O Lula já até disse que gostaria de fazer o programa comigo, mas tinha que ser ao vivo. Pode até ser ao vivo, mas teria que ter um polígrafo”

PEDRO BIAL, jornalista, âncora do programa Conversa com Bial, no programa Manhattan Connection



39) “É bom ser pária”

ERNESTO ARAÚJO, ex-ministro das Relações Exteriores, sobre uma de suas declarações desastradas em relação à política externa do Brasil sob seu comando

40) “Pra mim, estatal boa é a que foi privatizada”

PAULO GUEDES, ministro da Economia, em entrevista à Jovem Pan



