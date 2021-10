2 de outubro: ato contra Bolsonaro em SP reúne 21 partidos, do PT ao PSL

Protesto deste sábado, 2, terá hino nacional e cores da bandeira do Brasil; grupos políticos de ambos os lados do espectro já confirmaram presença na manifestação

O ato nacional contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), previsto para o próximo sábado, 2 de outubro, reunirá na cidade de São Paulo lideranças de ao menos 21 partidos. Nomes que vão da esquerda à direita do espectro político já confirmaram presença. Participarão representantes do Cidadania, DEM, MDB, PC do B, PDT, PL, Podemos, Solidariedade, PSD, PSB, PSDB, PSL, PSOL, PT, PV, Rede, UP, PCB, PSTU, PCO e Novo. A informação é da coluna de Mônica Bergamo para a Folha de São Paulo.

Além desses, estarão presentes na avenida Paulista membros de movimentos sociais e entidades como Direitos Já, Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, Acredito, UNE, Coalização Negra por Direitos e centrais sindicais.

A organização dos atos contra o presidente decidiu, em reunião na segunda-feira, 27, que as novas manifestações irão levar às ruas o hino nacional e as cores verde e amarelo.

“A ideia é que o hino e a bandeira do Brasil sejam resgatados pelo campo republicano. Não faz sentido permitir que sejam apropriados pelas manifestações fascistas", disse o sociólogo Fernando Guimarães, coordenador do movimento político Direitos Já.

O MBL (Movimento Brasil Livre) também participou da reunião como convidado. O grupo organizou a manifestação mais recente pelo impeachment de Bolsonaro, que aconteceu no dia 12 de setembro.

Às vésperas do ato, o grupo também reconheceu a necessidade de ampliar o escopo ideológico para garantir uma maior mobilização no protesto, que foi inicialmente convocado com o lema "nem Lula, nem Bolsonaro". Apesar do recuo, ato teve baixa adesão na maioria das capitais e enfrentou resistência do PT, que não participou.

