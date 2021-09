Bolsonaro recebe críticas durante discurso e apoiadores respondem com vaias em MG

Em meio ao seu pronunciamento nesta quinta-feira, 30, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foi criticado e xingado por uma mulher, durante um evento que comemorou a sanção de uma lei para construir um metrô em Belo Horizonte, em Minas Gerais. Em resposta, apoiadores do mandatário responderam com vaias, que duraram mais de meio minuto.

Bolsonaro afirmou que não iria responder às provocações e que adoraria debater com o candidato apoiado pela mulher em questão. Ele ainda voltou a dizer que não há corrupção em seu governo e atacou as gestões de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Dilma Rousseff (PT).

"Vamos comparar os 14 anos do governo do PT com os quatro do meu governo. Hoje, o BNDES está aqui para financiar uma obra em Belo Horizonte. Com o PT, o BNDES financiava obras em Angola, em Cuba", rebateu. Bolsonaro também concluiu que “estamos há 600 dias em pandemia e há mil dias sem corrupção, disse Bolsonaro, repetindo o que disse na Assembleia Geral da ONU.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O evento em MG foi marcado por uma criança vestida com a farda da Polícia Militar que, com uma arma de brinquedo nas mãos, subiu ao palco, ao lado do presidente. O momento foi registrado durante uma cerimônia realizada durante a manhã na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte.

Tags