"Nunca se viu essa demora", diz Fux sobre marcação de sabatina de candidato ao STF

O presidente do Supremo demonstrou preocupação com a indefinição de data para a sabatina de André Mendonça, indicado pelo presidente Bolsonaro para ocupar vaga aberta no STF

O ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, questionou a demora do Senado em sabatinar o ex-ministro da Justiça e da AGU (Advocacia-Geral da União) André Mendonça para vaga na Corte. Mendonça foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em julho, após aposentadoria do ministro Marco Aurélio.

O chefe do Supremo argumentou que a demora na escolha do novo ministro causa prejuízos ao trabalho da Corte.

“A indicação de um nome para o Supremo [pelo presidente da República] pode até demorar, porque é preciso analisar nomes e escolher o melhor, mas nunca se viu essa demora no Senado para sabatinar o escolhido”, disse Fux em entrevista à colunista Eliane Cantanhêde, do jornal O Estado de S.Paulo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um levantamento da colunista do UOL Carolina Brígido mostrou que mais de mil processos aguardam a escolha do novo ministro para serem analisados. A falta de um ocupante na 11ª cadeira na Corte dá margem para empates em decisões no tribunal.

Sobre o assunto Entidades 'antifascismo' entregam carta contra indicação de André Mendonça ao STF

Senado ‘segura’ indicação de Mendonça ao Supremo

No Senado, apoio declarado a André Mendonça diminui

Pacheco diz que conversará com Alcolumbre sobre sabatina de Mendonça

Flávio Bolsonaro: demora na sabatina de Mendonça para o STF 'beira o absurdo'

Senadores acionam STF para obrigar Alcolumbre a pautar sabatina de André Mendonça

Entenda por que André Mendonça ainda não foi sabatinado pelo Senado para assumir vaga no STF

Bolsonaro reforça dúvidas sobre Mendonça no STF

Fux ainda negou que tenha telefonado para o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP), cobrando a sabatina. O parlamentar é presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), responsável por agendar a arguição. "Desafio qualquer um a identificar um telefonema meu para o senador Alcolumbre", disse o presidente da Corte.

Nos bastidores, Alcolumbre manifesta apoio ao nome de Augusto Aras, atual procurador-geral da República para o STF. Enquanto isso, a bancada evangélica pressiona o presidente a manter a indicação de Mendonça, que é pastor.

Ainda na entrevista, o ministro disse ter conversado institucionalmente com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), para cobrar agilidade nas sabatinas.

Fux negou ter conversado com Mendonça sobre temas como a operação Lava Jato e prisão após condenação em segunda instância, e afirmou desconhecer a posição do advogado sobre os assuntos.

Para ocupar a vaga no STF, André Mendonça precisa passar por sabatina no Senado e duas votações na Casa: a primeira na CCJ, formada por 27 senadores, e a segunda em plenário, com 81 parlamentares.

O indicado precisa obter maioria de 41 votos para obter aprovação e chegar à Corte. A última vez que o Senado barrou uma indicação do presidente da República para o STF ocorreu ainda no governo de Marechal Floriano Peixoto, em 1894.

Tags