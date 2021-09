Eleições 2022: quando será, quais cargos serão eleitos e quem deve disputar

As próximas eleições gerais do Brasil acontecem no próximo ano e, ao mesmo tempo em que se aproxima o dia de votação nas urnas, crescem as expectativas quanto às disputas, principalmente para presidente.

Eleições 2022: qual dia será a votação?

O primeiro turno das próximas eleições está marcada para acontecer no domingo, 2 de outubro de 2022. Caso seja necessário, um segundo turno é previsto para o fim do mês, no dia 30, também domingo.

Eleições 2022: quem pode votar?

Assim como em pleitos eleitorais anteriores, cidadãos com mais de 16 anos podem votar, mas a obrigatoriedade é apenas para aqueles entre 18 e 70 anos. Quem não participar da votação e não apresentar uma justificativa aceitável deverá pagar uma multa.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Documentário mostra articulação entre Feliciano e Bolsonaro para conquista do voto evangélico em 2018

As estratégias do PT para tentar garantir eleição de Lula já no 1º turno

Bolsonaro usará mil dias de governo para recuperar popularidade pelo Nordeste

Eleições 2022: quais cargos políticos serão definidos?

As eleições gerais de 2022 definirão os próximos nomes para presidente do País e governador das 13 unidades federativas. Ainda, serão eleitos os integrantes das Assembleias Legislativas, assim como do Congresso Nacional, incluindo: um terço dos 81 membros do Senado, sendo que o restante já foi definido em 2018; e todos os 513 membros da Câmara de Deputados.

Eleições 2022: quais os possíveis candidatos a presidente?

Os interessados em disputar o cargo de presidente do Brasil têm até 5 de julho de 2022 para se oficializarem, conforme a Constituição. O atual presidente, Jair Bolsonaro (sem partido), não confirmou nem negou sua participação nas disputas; caso participe, não deve concorrer sob a Aliança Pelo Brasil (APB), que não conseguiu assinaturas o suficiente para se tornar um partido político reconhecido.



O ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) é um nome especulado para a disputa presidencial. Seus direitos políticos estão reabilitados desde março deste ano e ele obteve, até o momento, 19 vitórias judiciais na série de processos e investigações a que respondia desde que se tornou alvo da Operação Lava Jato, há quase seis anos.



Outro possível nome para concorrer à Presidência é o atual governador de São Paulo, João Doria (PSDB). Em evento neste mês de setembro, o presidenciável prometeu escolher uma mulher como vice caso vença as prévias organizadas pelo partido para definir seu candidato à Presidência. Quem já direcionou apoio a ele foi o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso; segundo ele, Doria “representa o Brasil do futuro”.



Ainda do PSDB, outros três nomes disputarão internamente pela vaga na corrida presidencial. São eles: Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, que recentemente revelou ser gay e foi tanto elogiado quanto criticado pelo anúncio; Tasso Jereissati, senador cearense que já foi governador do Estado e presidente do partido; e Arthur Virgílio Neto, ex-prefeito de Manaus.



Ciro Gomes (PDT) tem demonstrado sua intenção de concorrer à Presidência e se posicionar contra tanto Lula quanto Bolsonaro. O ex-ministro divulgou vídeos nas redes sociais, no início de agosto, reforçando seu distanciamento da esquerda e da direita no País. Criticando ambos os espectros políticos que, segundo ele, tentam impedi-lo de se tornar presidente, Ciro alegou que ambos “têm medo” do seu projeto político.



Sobre o assunto Bolsonaro perde para Lula, Ciro e Doria no 2º turno, aponta Datafolha

Doria assume que antipetismo será linha 'predominante' de sua campanha em 2022

Eduardo Leite: 'Não sou candidato a mito ou a salvador da pátria'

Tags