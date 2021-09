Documentário mostra articulação entre Feliciano e Bolsonaro para conquista do voto evangélico em 2018

Está sendo lançado em cinemas de todo o Brasil o documentário “Nem tudo se desfaz”, do cineasta Josia Teófilo. O filme narra a trajetória de conflitos políticos e articulações que culminaram na eleição do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) em 2018. O caminho de Bolsonaro ao Palácio do Planalto passa pelas manifestações de junho de 2013, pelo impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT) e pela prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O jornal O Globo teve acesso à produção e conta que um dos pontos mais importantes da produção mostra como foi articulada a postura do atual presidente para conquistar os evangélicos, hoje uma das bases mais consolidadas do mandatário. O filme mostra como o deputado Marco Feliciano (PL-SP), então presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, se movimentou para que Bolsonaro tivesse protagonismo no combate às lideranças de esquerda e adotasse uma postura cada vez mais conservadora.

No filme, Felipe Martins, assessor especial da Presidência, revela que havia um acordo entre o pastor evangélico e Bolsonaro. O então presidenciável assumiria embates que passariam a ser evitados por Feliciano e, dessa forma, assumia a frente conservadora.

A obra ainda retrata o episódio da facada sofrida pelo atual presidente, em Juiz de Fora (MG), com relatos emocionados dos filhos Carlos e Eduardo Bolsonaro. Também são retratadas estratégias para as redes sociais, com a exploração das ideias atualmente entendidas como bolsonaristas na campanha. Contudo, não há revelações sobre o chamado “gabinete do ódio”, grupo liderado por Carlos e utilizado para espalhar notícias fraudulentas contra adversários de campanha do então candidato à República.

O filme trata sobre a escolha de Hamilton Mourão (PRTB) para a vice-Presidência, detalhando como o general poderia servir como um pilar de apoio que evitaria o prosseguimento de eventuais pedidos de impeachment.

Josias Teófilo, diretor da obra, também foi responsável por “O jardim das aflições”, película sobre o ideólogo Olavo de Carvalho.

O documentário “Nem tudo se desfaz” teve pré-estreia em São Paulo (SP) no último dia 20, e terá sessão especial em Fortaleza no dia 14 de outubro, às 19 horas. Os ingressos custam R$ 60 e estão à venda no site nemtudosedesfaz.com para a exibição do filme no Cinema do Shopping Iguatemi Fortaleza.

Serviço:

Exibição documentário “Nem tudo se desfaz”

Local: UCI Kinoplex Iguatemi Fortaleza

Data: 14/10/2021

Horário: 19 horas

Ingresso: R$ 60

