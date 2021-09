Tasso, Doria, Leite e Virgílio se inscrevem nas prévias presidenciais do PSDB

O PSDB deu passo importante no processo de sucessão do presidente Jair Bolsonaro, com a oficialização dos quatro nomes que irão disputar as prévias do partido. Via redes sociais, foi confirmado, nesta segunda-feira, 20, quem participará da disputa interna. São eles: os governadores João Doria (SP) e Eduardo Leite (RS), além do senador Tasso Jereissati e do ex-prefeito de Manaus Arthur Virgílio. As eleições estão agendadas para 21 e 28 de novembro.

O PSDB confirmou hoje a inscrição de quatro pré-candidatos para as prévias que vão escolher o candidato do partido à Presidência da República: os governadores João Doria e Eduardo Leite, o senador Tasso Jereissati e o ex-prefeito Arthur Virgílio Neto. — PSDB (@PSDBoficial) September 20, 2021

O primeiro a anunciar a participação na disputa nesta manhã foi o governador de São Paulo, na sede do partido em Brasília. Ele larga em vantagem na disputa das prévias, segundo análise da composição dos integrantes do colégio eleitoral tucano.

Doria disse que o PSDB terá “naturalmente o candidato da terceira via”. Ao lado do presidente da legenda, Bruno Araújo, e de parlamentares tucanos, ele elogiou os colegas que disputarão o processo. Ele leu carta sobre sua postulação e fez uma análise do processo político.

"Seguiremos na mesma linha, de forma respeitosa, de forma consciente do nosso papel. Ao término das prévias, em 21 de novembro, se não tivermos segundo turno, teremos um candidato vencedor. E esse candidato vencedor das prévias do PSDB será naturalmente um candidato da terceira via. Ou melhor: um candidato da melhor via. Porque ele estará legitimado pelas prévias", disse Doria.

Também inscrito nas prévias, Tasso tende a ceder seu espaço na disputa para apoiar o nome do governador Gaúcho, principal rival de Doria. No modelo adotado pela direção do PSDB para a eleição de seu candidato ao Planalto, o voto do político com mandato tem mais peso do que o do filiado sem mandato.

Após o capital conquistado com o processo de vacinação avançado de São Paulo, e a firmeza com que conduziu as ações de combate à pandemia da Covid, Doria tenta se viabilizar e conquistar apoiadores no partido. Já Leite tem mais trânsito nas bancadas de deputados e senadores, e preferência expressa do diretório de Minas Gerais, que, sozinho, lhe assegura 10% dos votos totais.

