Bolsonaro perde para Lula, Ciro e Doria no 2º turno, aponta Datafolha

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) perde para Lula (PT), Ciro Gomes (PDT) e João Doria (PSDB), em simulações de segundo turno das eleições presidenciais. Este é o resultado da mais recente pesquisa do Instituto Datafolha, que foi divulgada nesta sexta-feira, 17.

O Datafolha aponta que, caso Bolsonaro venha a disputar o segundo turno contra o ex-presidente Lula, o petista deve vencer a eleição com 56% dos votos, contra 31% do atual mandatário.

Em um cenário onde Bolsonaro disputa o segundo turno contra o pedetista Ciro Gomes, o político cearense atinge 52% das intenções de voto, e Bolsonaro perde, com 33%.

Contra João Doria, atual governador de São Paulo, Jair Bolsonaro também perde no segundo turno. Doria apresenta 46% e Bolsonaro 34%, nesta simulação.

A pesquisa foi realizada pelo Datafolha entre 13 e 15 de setembro, entrevistando 3.667 pessoas com 16 anos ou mais, em 190 cidades brasileiras. A margem de erro é de dois pontos percentuais, dentro do nível de confiança de 95%.

Veja mais detalhes das simulações de 2º turno:



Intenção de voto no 2º turno em uma disputa entre Bolsonaro e Lula

Lula (PT): 56% (58% na pesquisa anterior)

Bolsonaro (sem partido): 31% (31% na pesquisa anterior)

Em branco/nulo/nenhum: 13% (10% na pesquisa anterior)

Não sabe: 1% (1% na pesquisa anterior)



Intenção de voto no 2º turno em uma disputa entre Bolsonaro e Ciro

Ciro (PDT): 52% (50% pesquisa anterior)

Bolsonaro (sem partido): 33% (34% na pesquisa anterior)

Em branco/nulo/nenhum: 15% (15% na pesquisa anterior)

Não sabe: 1% (1% na pesquisa anterior)



Intenção de voto no 2º turno em uma disputa entre Bolsonaro e Doria

Doria (PSDB): 46% (46% na pesquisa anterior)

Bolsonaro (sem partido): 34% (35% na pesquisa anterior)

Em branco/nulo/nenhum: 19% (18% na pesquisa anterior)

Não sabe: 1% (1% na pesquisa anterior)



Intenção de voto no 2º turno em uma disputa entre Lula e Doria

Lula (PT): 55% (56% na pesquisa anterior)

Doria (PSDB): 22% (23% na pesquisa anterior)

Em branco/nulo/nenhum: 22% (20% na pesquisa anterior)

Não sabe: 1% (1% na pesquisa anterior)



Intenção de voto no 2º turno em uma disputa entre Lula e Ciro

Lula (PT): 51%

Ciro (PDT): 29%

Em branco/nulo/nenhum: 19%

Não sabe: 1%



