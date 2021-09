Veja quais ministros de Bolsonaro estão com Covid ou já pegaram a doença

Ao todo, desde o início da doença no Brasil, um total de 12 ministros de Jair Bolsonaro já testaram positivo para a doença, além do próprio presidente e integrantes da sua família

Nesta semana, três ministros do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) foram diagnosticados com a Covid-19. São eles: Teresa Cristina (Agricultura), Marcelo Queiroga (Saúde) e Bruno Bianco (AGU). Ao todo, desde o início da doença no Brasil, um total de 12 ministros já testaram positivo para a doença. Confira:

Augusto Heleno

O ministro chefe do Gabinete de Segurança Institucional anunciou o resultado positivo para o vírus no dia 18 de março do ano passado. O general integrou a comitiva do presidente Jair Bolsonaro que foi aos Estados Unidos e teve mais de 20 casos confirmados da doença.

Bento Albuquerque



À frente da pasta de Minas e Energia, também foi diagnosticado com o novo coronavírus em 18 de março de 2020. Também integrou a coletiva do presidente Jair Bolsonaro nos EUA.

Onyx Lorenzoni



O ministro da Cidadania anunciou o diagnóstico no dia 20 de julho de 2020. Começou a sentir os sintomas e, no dia seguinte, fez o teste, quando também começou a ser medicado com hidroxicloroquina, mesmo o remédio não tendo a eficácia comprovada cientificamente.

Milton Ribeiro



Anunciou em suas redes sociais o resultado positivo para coronavírus no mesmo dia que Onyx Lorenzoni. Tomou posse no Ministério da Educação no início do mês de julho de 2020. No evento, estiveram os ministros das Comunicações, Fábio Faria, da Economia, Paulo Guedes, da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil, Braga Netto, e da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira.

Marcos Pontes



Comunicou o resultado positivo do teste de Covid-19 em uma transmissão ao vivo no Facebook em que ele conversava com o senador Roberto Rocha (PSDB-MA), no final de julho do ano passado. O ministro passou a trabalhar remotamente e disse que iria participar dos testes da nitazoxanida, um vermífugo que o seu ministério está testando contra o coronavírus.

Wagner Rosário



À frente da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário anuniou o teste positivo para Covid-19 no dia 31 de julho de 2020. Ele havia participado de uma peixada como presidente Jair Bolsonaro e outros ministros no dia 26 do mesmo mês, no Palácio do Alvorada.

Braga Netto



O ministro da Casa Civil recebeu o diagnóstico positivo para o novo coronavírus no dia 3 de agosto do ano passado. De acordo com a assessoria de imprensa do ministério, Braga Netto estava bem e assintomático.

Jorge Oliveira

O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, foi diagnosticado com a Covid-19 no dia 4 de agosto de 2020, menos de 24 horas depois que Braga Netto. Segundo a nota oficial, o ministro, passou bem e permaneceu em isolamento, trabalhando de forma remota.

Marcelo Álvaro Antônio

No dia 18 de setembro de 2020, o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, foi o nono da equipe do presidente Jair Bolsonaro infectado pela Covid-19 até então. Segundo a assessoria do Ministério, Antônio não teve sintomas da doença.

Família Bolsonaro

Na manhã desta sexta-feira, 24, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) testou positivo para Covid-19. Ao todo, seis membros da família Bolsonaram contraíram a doença. O presidente Jair Bolsonaro também teve coronavírus e precisou ficar três semanas em isolamento. A primeira-dama Michelle Bolsonaro também se recuperou da doença, diagnosticada dia 30 de julho de 2020. Ao todo, seis membros da família Bolsoanro tiveram Covid-19. Nesta manhã, o deputado federal Eduardo Bolsonaro recebeu teste positivo.



O filho mais novo do presidente, Jair Renan, do também teve a doença. A informação sobre o diagnóstico foi publicada pela mãe, Ana Cristina Valle, em suas redes sociais, no dia 15 de agosto do ano passado. Sete dias depois ela fez outra publicação anunciado a recuperação do filho.

A nora do presidente, esposa do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), Heloísa Bolsonaro,

foi diagnosticada com a doença no dia 27 de julho de 2020. Grávida de sete meses, ela chegou a ter 35% de comprometimento no pulmão e precisou ficar quatro dias internada. Ela também já está recuperada.

A avó da primeira-dama Michelle Bolsonaro, Maria Aparecida Firmo Ferreira, faleceu por complicações decorrentes da Covid-19 no dia 12 de agosto do ano passado. Ela estava internada no Hospital Regional de Santa Maria, no Distrito Federal, desde o dia 1º de julho.

O senador Flávio Bolsonaro foi o penúltimo integrante a anunciar o diagnóstico positivo para o Covid-19, no dia 25 de agosto de 2020. Ele ficou assintomático e em isolamento domiciliar, conforme informou sua assessoria.

