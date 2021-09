Eduardo Bolsonaro é diagnosticado com Covid-19

O deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) testou positivo para Covid-19. O diagnóstico foi confirmado pelo próprio deputado ao portal R7. Ele afirmou que fez o teste na quinta-feira, 23, e recebeu o resultado nesta sexta-feira, 24.

Eduardo integrou a comitiva do pai, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), na viagem a Nova York para participar da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU). A viagem de Bolsonaro foi marcada por um discurso negacionista na ONU, em que ele atacou medidas de distanciamento social e defendeu medicamentos comprovadamente ineficazes para a doença.

Todo o grupo que esteve nos Estados Unidos foi colocado em isolamento, por recomendação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), após o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, testar positivo para Covid na terça-feira, 21.

Bolsonaro levou uma comitiva de 18 pessoas a Nova York, mas os integrantes da equipe de apoio também foram isolados.

O avião presidencial decolou na noite de terça dos Estados Unidos e pousou em Brasília no início da manhã dessa quarta, 22. Bolsonaro seguiu para o Palácio da Alvorada, residência oficial. O presidente deve realizar um novo teste RT-PCR no fim de semana e sair do isolamento se não for detectada a presença do vírus.

