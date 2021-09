Bruno Bianco, ministro da AGU, também está com Covid-19, diz assessoria

O ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Bruno Bianco, foi diagnosticado com Covid-19, informou nesta sexta-feira, 24, sua a assessoria de impresa. O ministro encontra-se assintomático, porém, já cancelou toda a sua agenda e permanece em isolamento social

Com a declaração, o governo federal contabiliza três de seus ministros com a doença. Ainda na manhã desta sexta, a ministra da Agricultura, Tereza Cristina, e o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho do presidente Jair Bolsonaro, também anunciaram que contraíram a doença.

Nesta semana, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, também anunciou por meio de suas redes sociais que testou positivo para a covid-19, em meio à viagem feita junto à comitiva do presidente a Nova York, nos Estados Unidos, onde participaram da 76ª Assembleia Geral das Nações Unidas (ONU).

