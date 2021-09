Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga testa positivo para Covid-19 em NY

O ministro da Saúde Marcelo Queiroga testou positivo para Covid-19, informou a coluna do jornalista Caio Junqueira, da CNN Brasil. Queiroga estava acompanhando a comitiva do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) na Assembleia-Geral da ONU nesta terça-feira, 21. Com o diagnóstico, ele ficará isolado por 14 dias em Nova York.

Queiroga esteve hoje na Assembleia, mas afirmou que ficou de máscara o tempo todo. Ele informou que está bem.

Devido ao resultado positivo do ministro para Covid-19, a diplomacia brasileira decidiu suspender a presença de todos os diplomatas brasileiros em todas as reunião da ONU até a sexta-feira, 23.

Conforme a CNN, um enviado para preparar a viagem de Bolsonaro à ONU testou positivo para Covid-19 no último sábado. O diplomata faz parte do chamado "Ascav", sigla para Alto Escalão Avançado, que são os funcionários responsáveis por organizar com antecedências as visitas presidenciais.

