Queiroga responde com "dedo do meio" a protesto de brasileiros nos EUA

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, respondeu com o "dedo do meio" a manifestantes brasileiros em Nova Iorque na noite dessa segunda-feira, 20. Ele está na cidade como parte da comitiva do governo brasileiro à Assembleia Geral das Nações Unidas.

Sobre o assunto Discurso de Bolsonaro na ONU ao vivo hoje, 21: onde assistir e horário

O que esperar do discurso de Bolsonaro na Assembleia-Geral da ONU

Bolsonaro na ONU: últimas notícias de hoje, terça-feira, dia 21

O momento foi registrado em vídeo, que viralizou nas redes sociais. Nas imagens, Queiroga é visto perdendo a paciência e fazendo o gesto obsceno a um protesto que chegou perto do veículo onde estava parte da comitiva. Os manifestantes responderam com o mesmo gesto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Veja vídeo de gesto obsceno do ministro Queiroga

A comitiva do governo brasileiro tem passado por diversas situações constrangedoras desde que desembarcou em Nova Iorque. Na segunda-feira, 20, o prefeito da cidade, Bil de Blasio, afirmou em pronunciamento que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sequer deveria ter ido. A frase foi dita em resposta ao fato de que, oficialmente, Bolsonaro não se vacinou contra a Covid-19. Em janeiro, a caderneta de vacinação do presidente foi colocada sob sigilo de 100 anos.

No dia anterior, quando chegou à cidade, Bolsonaro teve que entrar no hotel onde está hospedada a comitiva pela porta dos fundos. A frente do local estava tomada por um protesto contra o presidente.

A recusa de Bolsonaro à vacinação teve outras consequências. Por determinação da Prefeitura, pessoas não vacinadas não podem frequentar áreas fechadas em Nova Iorque. Desde o domingo, 19 quando chegou na cidade, o presidente tem feito suas refeições na rua.

Na noite de domingo, ele e parte da comitiva comeram pizza na calçada de um restaurante. O estabelecimento não tem espaço para refeições, servindo apenas para entregas no balcão, mas o presidente não pôde entrar no local. Na segunda-feira, ele teve que almoçar na área externa de uma churrascaria, pelo mesmo motivo.

Mais notícias de Política

Sobre o assunto Antes de defender aumento, Bolsonaro atacava Bolsa Família e já pregou fim do programa

Após vídeo, Alessandro Vieira quer convocar Jair Renan na CPI da Covid

Tasso, Doria, Leite e Virgílio se inscrevem nas prévias presidenciais do PSDB

Lira anuncia que Câmara retomará atividades presenciais em 18 de outubro

Amazonas: governador se torna réu por desvio de recursos na pandemia

Doria assume que antipetismo será linha 'predominante' de sua campanha em 2022

Juiz manda Eduardo Leite retirar das redes vídeo com imagem de Chico Buarque

CPI da Covid ao vivo hoje, 21, no Senado: onde assistir na TV e online

Tags