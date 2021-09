Após vídeo, Alessandro Vieira quer convocar Jair Renan na CPI da Covid

O senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) apresentou um requerimento para convocar Jair Renan Bolsonaro, o filho 04 do presidente Jair Bolsonaro, na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Covid-19 no Senado. Vieira quer que Renan esclareça a relação com o lobista Marconny Faria e uma suposta ameaça a parlamentares.

O filho 04 de Bolsonaro usou seu perfil no Instagram para provocar a CPI, mostrando uma imagem com cerca de dez armas. "Aloooo CPI kkkkk", escreveu.

"A lei vale para todos", disse o senador do Cidadania de Sergipe, ao anunciar o requerimento. O pedido deve ser avaliado pelos demais integrantes da comissão parlamentar. Os senadores devem votar amanhã (21) uma série de solicitações na reunião do colegiado.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Tags