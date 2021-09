Lira anuncia que Câmara retomará atividades presenciais em 18 de outubro

A Câmara dos Deputados vai retomar no próximo dia 18 de outubro os trabalhos presenciais, informou o presidente da Casa, Arthur Lira (PP-AL). "A Câmara volta a funcionar normalmente. Com o ritmo de vacinação, retornamos dia 18 de outubro. Todos os deputados receberam bem a notícia, todos querem a volta das comissões, inclusive as comissões mistas de medidas provisórias", disse Lira. Desde o início da pandemia, em março de 2020, os trabalhos são semipresenciais.

A decisão da Mesa Diretora foi comunicada aos líderes partidários durante reunião nesta segunda-feira, 20. Segundo Lira, as votações no Plenário e nas comissões serão presenciais. Segundo ele, as votações serão presenciais, sem a possibilidade dos deputados votarem fora do Congresso. Ele afirmou que estuda ainda a possibilidade de requerimentos de obstrução poderem ser analisados remotamente.

