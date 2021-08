Tasso, Cid, Eunício, Psol: o saldo político de Lula no Ceará

O deputado federal Capitão Wagner (PROS) é definitivamente pré-candidato à sucessão do governador Camilo Santana (PT), no próximo ano. Wagner teve a experiência de enfrentar, nas duas últimas eleições de Fortaleza, concorrentes que foram indicações do ex-ministro Ciro Gomes (PDT): Roberto Cláudio (2016) e José Sarto (2020). O provável candidato da situação ao Palácio da Abolição será indicação de Camilo Santana ou uma candidatura camilista-lulista não petista, sendo nas duas situações o deputado estadual Evandro Leitão (PDT), atual presidente da Assembleia Legislativa.

Camilo e o senador Cid Gomes (PDT) têm a compreensão do poder político-eleitoral da candidatura do ex-presidente Lula (PT) entre os cearenses, na sucessão presidencial de 2022. Lula tem mais da metade do eleitorado local, em qualquer pesquisa estimulada ou quase sempre o dobro da preferência eleitoral do ex-ministro Ciro Gomes (PDT). Camilo Santana deverá filiar ao PSB o presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado estadual Evandro Leitão, na tentativa da criação de palanque duplo aos seus candidatos presidenciais (Lula e Ciro), no Ceará; assim como uma candidatura à sua própria sucessão estadual.

O núcleo oposicionista cearense do senador Eduardo Girão (PODE) e do deputado federal Capitão Wagner ainda mantém uma certa perspectiva de enfrentamento ao Governo Estadual de uma candidatura cirista-cidista: o ex-prefeito fortalezense e médico Roberto Cláudio (PDT) ou ainda o deputado federal Mauro Filho (PDT). O ex-ministro Ciro Gomes conseguiu impor a candidatura vitoriosa de prefeito de Fortaleza, o ex-deputado estadual José Sarto, no ano passado, porém, essa fórmula não será usada no pleito eleitoral do próximo ano, para o Governo do Estado do Ceará. O cirismo ainda precisa da força eleitoral do lulismo-camilista, para a manutenção da hegemonia na política local.

Evandro Leitão é um excelente articulador político-eleitoral de bastidores, pois a sua pré-candidatura à sucessão de Camilo Santana é feita de maneira silenciosa, para não chamar nenhuma atenção do principal pré-candidato oposicionista, no caso o deputado federal Capitão Wagner (PROS).

Wagner talvez não enfrente um concorrente oriundo do cirismo, contudo, há grande possibilidade de ser adversário oriundo do lulismo-camilista.

Luiz Cláudio Ferreira Barbosa é sociólogo e consultor político

