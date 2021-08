No Ceará, Lula realiza encontros com Tasso Jereissati, Eunício Oliveira e Cid Gomes

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva realiza nesta segunda-feira, 23, no Ceará, um encontro com lideranças partidárias cearenses. Nesta manhã, o petista se reúne com o senador Tasso Jereissati (PSDB). Depois, ele fará encontros separados com Eunício Oliveira, do MDB, e com Cid Gomes, do PDT.

A estratégia e atrair aliados e viabilizar a candidatura petista as eleições de 2022. Em março deste ano, apesar do partido ser oposição ao PT no Ceará, o senador Tasso Jereissati afirmou ser favorável a uma possível candidatura de Lula para a Presidência.

Em entrevista ao portal El País, o tucano considerou que o Brasil precisa de “uma grande lição de democracia” com a participação de “todas as correntes ideológicas”. Mesmo apoiando uma candiatura de terceira via e enfrentando divergências entre tucanos, o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso já realizou encontro com Lula durante almoço em São Paulo.

LEIA MAIS l Lula, Eunício e o "palanque duplo" no Ceará



Este também é o segundo encontro entre Lula e Eunício Oliveira. Em maio, os dois estiveram em Brasília acompanhados também da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e do senador Paulo Rocha (PT-PA). O cearense é dos líderes do MDB mais próximos de Lula, de quem foi ministro das Comunicações (2004-2005) e o emedebista que mais mantém diálogo frequente com o ex-presidente.

Para esta segunda, Eunício disse que terá "conversa franca, entre dois amigos", com o petista em Fortaleza. Opositor do PDT de Ciro Gomes no Ceará, o líder do MDB está definindo posição do partido para 2022 no Ceará e defende já ter presença "garantida" na disputa eleitoral do ano que vem.

A grande novidade é o diálogo agendado com o senador Cid Gomes (PDT). Apesar de integrar grupo político aliado do governador Camilo Santana (PT) e do Partido dos Trabalhadores no Ceará, o pedetista é irmão de Ciro Gomes, também presidenciável e recente desafeto de Lula.





