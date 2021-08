Em agenda no Ceará, Lula visita Porto do Pecém ao lado do governador Camilo Santana

Em seu segundo dia de agenda política no Ceará, o ex-presidente Lula participa de uma visita ao Complexo Portuário do Pecém, neste sábado, 21, ao lado do governador Camilo Santana (PT) e de lideranças cearenses do Partido dos Trabalhadores, como os deputados federais José Guimarães, Luizianne Lins e José Airton Cirilo, além do presidente estadual da sigla, Antônio Filho. A dirigente nacional do partido, Gleisi Hoffmann, também integra a comitiva.

Durante a visita, Camilo destacou o potencial econômico do terminal, que segundo ele deve bater recorde na escoação de produtos e alimentos até o fim deste ano. "Apesar de ser um porto com menos de 20 anos, o Pecém vem crescendo em ritmo acelerado. Somente neste ano, exportou mais 10 milhões de toneladas em mercadorias, e com expectativa de movimentar 20 milhões até dezembro", disse o governador, enquanto apresentava a estrutura do complexo à comitiva do ex-presidente.

Nas redes sociais, o ex-presidente elogiou a estrutura do porto e destacou que o terminal de cargas cearense é "referência de desenvolvimento e geração de emprego" no País. "O Ceará é o ponto mais próximo da Europa no Brasil. Por aqui entram todos os cabos de fibra ótica do País. Um porto inteligente, que gera mais de cearense!", escreveu Lula em publicação no Instagram. Na ocasião, o petista também posou para fotos com operários.







Ainda durante este sábado, Lula deve participar de uma coletiva de imprensa na Zona de Processamento de Exportação do Ceará – ZPE, localizada dentro das instalações do completo portuário. Ontem, 20, poucas horas após desembarcar na Capital Cearense, Lula foi recebido pelo governador Camilo Santana no Palácio da Abolição, sede do Poder Executivo Estadual. “Conversamos sobre a conjuntura política do país e as ações em andamento no estado do Ceará. Agradeço pela visita”, escreveu o governador em suas redes sociais ao término do encontro.

