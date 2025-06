Entenda as diferenças entre persas, árabes, turcos, curdos, xiitas e sunitas

Os árabes são um grupo étnico surgido na Península Arábica, região onde hoje está a Arábia Saudita, Iêmen e Emirados Árabes Unidos, por exemplo. Maomé, o profeta e fundador do Islamismo, era árabe e a religião nasceu no seio desse povo.

Nem todo árabe é muçulmano, nem todo muçulmano é árabe. Na verdade, o maior país muçulmano do mundo, a Indonésia, está no Oceano Pacífico, no sul da Ásia, longe dos territórios árabes.

O chamado esforço de conversão, que estimulava os fiéis a levarem sua crença a outros povos e territórios, levou à expansão árabe no século VII, fazendo com que esse povo estendesse seus domínios e chegasse ao norte da África, onde, ainda hoje, são maioria étnica.

Esta fotografia mostra uma enorme bandeira nacional turca tremulando sobre manifestantes durante uma manifestação convocada pelo Partido Republicano do Povo (CHP) em apoio à prisão do prefeito de Istambul, Ekrem Imanoglu, em Maltepe, nos arredores de Istambul, em 29 de março de 2025. Crédito: KEMAL ASLAN / AFP

A conversão do Irã ao Islã também serve para explicar outro grupo étnico: os turcos . Esse povo também tem origem na Ásia Central e é um dos mais prolíficos de todo o continente: estão nos Bálcãs, no Cáucaso, na Sibéria, na China, no Oriente Médio (Iraque, Irã, Síria) e, é claro, na Turquia.

Conhecido por vezes como Othman, deu origem ao termo otomano . No século XII, o sultanato otomano conquistou independência e lançou as bases do que viria a ser o Império Turco-Otomano — expandindo a influência dos povos turcos convertidos ao islã por toda a região, até incorporar o Império Bizantino, cuja capital, Constantinopla, marcou o cisma cristão entre a Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa.

Entre os povos túrquicos, um proeminente líder deu origem a uma dinastia islâmica no Iraque, a seljúcida. Do sultanato seljúcida nasceu uma série de outros estados, entre eles, na Anatólia, região central da Turquia, o Sultanato de Osman.

Curdos: maior nação do mundo sem Estado

O megaestado otomano existiu até 1924 e dominava todo o Oriente Médio. Assim, nasce a confusão entre árabes e turcos.

Quando um cidadão árabe viajava pelo mundo, utilizava o passaporte turco-otomano, ao qual estavam submetidos. A divisão dos territórios após o fim do Império e o preconceito levam a outro grupo étnico: os curdos.

Atualmente, os curdos são a maior nação (isto é, comunidade historicamente relacionada, com laços comuns, linguísticos, étnicos) do mundo sem um Estado. O território ocupado por este povo é superior ao do Iraque, contudo, está esfacelado entre várias nações.

Estiveram sob o domínio do Império Turco-Otomano, hoje dividem-se sob a autoridade dos governos do Iraque, Síria, Turquia, Irã, Armênia e Azerbeijão.

Crianças passam por uma bandeira curda gigante durante uma celebração da minoria religiosa Kakai, do Curdistão iraquiano, do "Dia da Doação", na cidade curdo-iraquiana de Halabja, em 18 de abril de 2025 Crédito: SAFIN HAMID / AFP

Segundo o Instituto Curdo de Paris, a população curda está entre 36 a 45 milhões. Falam um idioma próprio, têm origem étnica distinta e, em parte, estão mais relacionados aos povos iranianos que aos árabes ou turcos. Ainda assim, a maior parte dos curdos é muçulmana.

Há também importantes minorias dentro dos curdos, como os yazidis, que professam iazidismo, e foram as principais vítimas do grupo terrorista Estado Islâmico no Iraque.

As pretensões curdas de formar um Estado independente são motivo constante de tensão entre os países da região: em 2017, o Iraque mandou tropas para a região autônoma chamada Curdistão iraquiano para evitar as pretensões independentistas; e na Turquia, o chamado Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) é considerado terrorista.

Xiitas e sunitas: qual a diferença?

O Islã possui cerca de 1,8 bilhão de seguidores no mundo. É a religião predominante no Norte da África, no Oriente Médio, em regiões do Cáucaso, dos Bálcãs e em alguns países do Sul da Ásia, como Indonésia e Malásia. A fé está segmentada em dois grandes ramos: o sunismo e o xiismo.

Cerca de 85% dos muçulmanos são sunitas. No Oriente Médio, são o grupo dominante em vários países — o que ajuda a entender a tensão sectária em várias nações e até entre Estados.

É o caso do Irã e a Arábia Saudita. Os dois países travam uma disputa de influência regional, em que os iranianos, o maior país xiita do mundo, procura expandir sua atuação; e a Arábia Saudita, de maioria sunita, estabelecer-se como líder dos povos muçulmanos.

As diferenças entre os ramos do Islã nasceram após a morte do profeta Maomé. A linha sucessória não estava clara e houve divisão sobre quem assumiria este papel de líder religioso e político — chamado califa.

Para os xiitas, o papel de sucessor caberia a Ali, primo e genro de Maomé, e seus descendentes, constituindo uma espécie de dinastia. Para os sunitas, o sucessor pode ser qualquer um, desde que aceito pela comunidade e abençoado por Alá.

Ainda na expansão árabe-muçulmana do século VII, o filho de Ali, Hussein — apoiado pelos xiitas —, entrou em disputa pelo papel de califa após o terceiro califa sunita ser assassinado. A batalha aconteceu no território que hoje corresponde ao Iraque, na cidade de Kerbala.

Os xiitas foram derrotados e Hussein, morto. A morte dele constitui uma das datas mais importantes do calendário xiita, a “Ashura”, e a cidade de Kerbala um dos lugares mais sagrados do xiismo. Atualmente, apenas Irã, Iraque, Bahrein e Azerbaijão têm maioria xiita.

Esta vista aérea mostra muçulmanos visitando a Grande Mesquita na cidade sagrada saudita de Meca em 8 de junho de 2025, no final da peregrinação anual do Hajj Crédito: AFP

Conflitos entre xiitas e sunitas

A separação explica, em parte, a constante tensão e conflagração entre grupos locais. Na Síria, o ditador Bashar Al-Assad é alauíta (uma derivação minoritária do xiismo), e chegou a enfrentar rebeldes sunitas na Guerra Civil que assola o país.

No Iêmen, os xiitas derrubaram o governo sunita e o país está em conflito desde então. No Líbano, a divisão política-religiosa determina que o presidente do país seja cristão; o primeiro-ministro, sunita; o presidente do Parlamento, xiita.

Tanto para o sunismo quanto o xiismo, as cidades de Meca, Medina e Jerusalém são consideradas sagradas. As duas primeiras estão no território da Arábia Saudita, enquanto Jerusalém foi incorporada por Israel — a cidade também é sagrada para o judaísmo e o cristianismo.

Meca faz parte de um dos cinco pilares fundamentais do Islã: segundo o profeta Maomé, todo muçulmano saudável e com condições financeiras deve visitar a cidade pelo menos uma vez. Esta viagem ao local sagrado é chamada Hajj.

Medina guarda os restos mortais de Maomé e foi refúgio do profeta quando este foi perseguido. Dali, mobilizou o exército de conversão que daria início à expansão da fé.

Jerusalém consta como a cidade para a qual Maomé teria sido transportado pelo arcanjo Gabriel durante o período de revelações que daria origem ao livro sagrado do Islã, o Corão.

(Com Leonardo Igor/Especial para O POVO)