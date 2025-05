Gato Laranja: estudo detalha o animal como uma "anomalia genética"

Os gatos laranja, famosos por sua pelagem chamativa e por protagonizarem memes e vídeos nas redes sociais, estão no centro de uma descoberta genética que pode mudar a forma como entendemos a diversidade dos felinos domésticos.

A resposta estava no gene ARHGAP36 , cuja ativação incomum em células da pele foi finalmente rastreada e descrita detalhadamente no novo estudo.

Durante décadas, pesquisadores se perguntaram por que os gatos de pelagem laranja seguiam padrões tão distintos em comparação com outros felinos.

De acordo com um novo estudo conduzido por cientistas das universidades de Stanford (EUA) e Kyushu (Japão), esses gatos não são apenas diferentes na aparência — eles representam uma verdadeira “anomalia genética” no mundo animal, fruto de uma mutação raríssima que só ocorre em gatos domésticos.

Nos gatos domésticos, o ARHGAP36 age de forma tão peculiar que especialistas o classificaram como uma “aberração” no sentido técnico da genética — um fenômeno raro, mas estável, que desafia os modelos tradicionais da hereditariedade da cor.

O mais impressionante é que essa mutação genética é única entre os mamíferos. Outras espécies com pelagem laranja, como tigres ou alguns primatas, devem sua coloração a mecanismos genéticos completamente diferentes.

Gato laranja: por que a maioria são machos?



Uma das curiosidades mais comentadas sobre os “gatos ruivos” é que a imensa maioria deles é composta por machos — algo que também tem explicação genética.

O gene responsável pela cor laranja está localizado no cromossomo X, o qual, junto com o Y, determina o sexo do animal. Entenda:

Machos, os quais têm somente um cromossomo X, expressam diretamente a mutação caso a possuam, resultando em um gato totalmente laranja.

Já as fêmeas, com dois cromossomos X, precisam herdar a mutação em ambos para a pelagem ser completamente ruiva.

Quando uma fêmea herda apenas um cromossomo com a mutação, o outro (sem a mutação) interfere na pigmentação, criando padrões bicolores ou tricolores — como nos famosos gatos calicô ou escama de tartaruga.