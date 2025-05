Amor perdido no tempo? Carta de soldado da Segunda Guerra chega à noiva 77 anos depois

Mensagem ficou submersa no Atlântico por décadas e foi entregue a britânica de 99 anos, que acreditava ter sido abandonada

Phyllis Ponting, moradora da pequena cidade de Devizes, no sudoeste da Inglaterra, recebeu, aos 99 anos, uma carta que mudou a história de sua vida.

A embarcação, que transportava barras de prata vindas da Índia, afundou com dezenas de documentos e objetos pessoais, tornando-se um dos naufrágios mais buscados do século XX.

Segundo informações do jornal colombiano El Tiempo, a mensagem foi encontrada a bordo do SS Gairsoppa, um navio cargueiro britânico torpedeado por um submarino alemão em 1941, próximo à costa da Irlanda.

O soldado britânico, então com 22 anos, havia pedido Phyllis em casamento enquanto servia na Índia. Ela aceitou, mas nunca teve a chance de ler a resposta dele. A carta ficou perdida no Oceano Atlântico por quase oito décadas.

Em 2011, uma expedição de arqueólogos marinhos iniciou os trabalhos de resgate do conteúdo do navio. Entre mais de 700 cartas e papéis recuperados, estava a mensagem escrita por Bill para sua noiva, em resposta ao aceite do pedido de casamento.

Ele redigiu a carta de uma tenda improvisada em Bangalore, na Índia, onde servia pelo Primeiro Batalhão do Regimento de Wiltshire.

