Como Bad Bunny virou estrela em Gaza e Líbano: 'Suas letras são muito poderosas no Oriente Médio'

Getty Images Marie-Jose Azzi, jornalista do Serviço Árabe da BBC radicada no Líbano, diz que nunca viu uma música de origem estrangeira, com ritmos de outro país e letras dedicadas a outra realidade política, ressoar tanto no seu país e em Gaza. Bad Bunny, com um álbum inteiramente inspirado em Porto Rico, conseguiu.

A música DtMF ("Eu deveria ter tirado mais fotos") está sendo usada por moradores de Gaza e do Líbano para acompanhar vídeos nas redes sociais que mostram cenas de ícones de seus locais de origem antes do início do conflito mais recente com Israel.

A canção está no mais recente álbum homônimo do artista lançado no início de janeiro. Os usuários que postam esses vídeos os acompanham com mensagens como "Ah, como estou com saudades" ou "Estamos prontos para reconstruir".

Adele acusada de plágio: como funciona a regulação global da música DtMF é uma plena, gênero musical folclórico afro-porto-riquenho, de ritmo energético e percussão forte. A música contém letras que remetem ao fato de o artista não ter tirado fotos suficientes de um amor, que bem poderia ser a própria ilha onde nasceu.

"Eu deveria ter tirado mais fotos de quando tive você. Eu deveria ter te dado mais beijos e abraços quantas vezes pudesse. Espero que os meus nunca se afastem", diz um dos versos de DtMF. Mas Azzi não viu apenas vídeos com essa música, mas também com músicas como What Happened to Hawaii, em que Bad Bunny se posiciona a favor da independência de Porto Rico, território norte-americano desde 1898, quando foi cedido aos Estados Unidos após a Guerra Hispano-Americana. E no Líbano, a música do Bad Rabbit também é ouvida em restaurantes e clubes, diz Azzi.

"Ontem ouvi a música Baile Inolvidable em uma pizzaria. As mensagens políticas do álbum e de DtMF são muito poderosas. As pessoas do Oriente Médio se identificaram com Porto Rico", diz ele. EPA Muitos dos habitantes de Gaza que voltaram para casa em meio aos escombros "Fiquei chocado porque, geralmente, as pessoas aqui não falam espanhol. No caso do DtMF, alguém fez uma tradução no TikTok e isso ficou conhecido", acrescenta em entrevista à BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC. O confronto mais recente nos territórios palestinos começou em 7 de outubro de 2023, após uma incursão do Hamas no sul de Israel que deixou cerca de 1.200 mortos e a captura de 251 reféns.

A resposta subsequente das forças armadas de Israel causou mais de 46 mil mortes e deixou um rasto de destruição no território de Gaza. O mesmo aconteceu no sul do Líbano, onde ocorreram confrontos entre o Hezbollah, grupo aliado do Hamas, e as Forças de Defesa de Israel (FDI). Em 15 de janeiro, Israel e o Hamas chegaram a um acordo de cessar-fogo e milhares de pessoas tentaram regressar às suas casas e encontraram, em muitos casos, montanhas de escombros.