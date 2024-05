Povo Jenipapo-Kanindé recebe novas certidões com nome da etnia

Foi realizada nesta semana a entrega das novas certidões de nascimento que constam a etnia de povos indígenas do Ceará. A primeira aldeia a ser beneficiada com o projeto 'Povos do Siará" foi a Jenipapo-Kanindé. A entrega dos documentos aconteceu nesta terça-feira, 14, na Lagoa Encantada, em Aquiraz, na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF).

Os documentos foram entregues pela Defensoria Pública do Estado do Ceará (DPCE), em parceria com o Tribunal de Justiça do Estado (TJCE) e a Secretaria dos Povos Indígenas (Sepince).