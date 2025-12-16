Hanukkah: a Festa das Luzes no judaísmo e relação com o Natal cristão

Entenda as diferenças e aproximações com o Natal cristão / Crédito: Photovs/iStock

Celebrada durante oito noites entre os meses de novembro e dezembro, Hanukkah, ou Chanucá, é uma das festividades judaicas mais conhecidas fora das comunidades judias. Em 2025, a Festa das Luzes ocorre em um cenário internacional marcado por violência e preocupação com o avanço do extremismo. Nesta semana, um ataque terrorista direcionado à comunidade judaica em Sydney, na Austrália, deixou ao menos 16 mortos e mais 40 hospitalizados.

Um dos atiradores foi morto no local e o outro encontra-se hospitalizado em estado grave. A polícia australiana investiga uma possível viagem prévia às Filipinas para suposto “treinamento militar”, além de eventuais conexões internacionais e motivação extremista.

O episódio reacendeu o alerta sobre o crescimento de crimes de ódio e antissemitismo em diferentes partes do mundo. Diante desse contexto, Hanukkah assume um significado que vai além do calendário religioso, tornando-se também um símbolo de resistência, memória histórica e afirmação identitária do povo judeu. A proximidade com o Natal cristão costuma gerar comparações e até confusões, mas as celebrações têm origens, sentidos e práticas distintas. Conheça mais a seguir. Leia mais Papa exige fim da 'violência antissemita' após atentado em Sydney Sobre o assunto Papa exige fim da 'violência antissemita' após atentado em Sydney

O que é Hanukkah e por que é celebrada

Hanukkah significa “dedicação” em hebraico e remete à rededicação do Templo de Jerusalém após a vitória dos judeus, liderados pelos Macabeus, contra o domínio do rei selêucida Antíoco IV, há mais de dois mil anos. Segundo a tradição judaica, ao retomar o Templo, encontrou-se somente um pequeno frasco de azeite puro para acender o candelabro sagrado, suficiente para um único dia, mas que milagrosamente durou oito noites.

Para o rabino Pablo Schejtman, líder comunitário e um dos organizadores da comunidade judaica de Fortaleza (CE), Hanukkah se sustenta em três dimensões centrais: