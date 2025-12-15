Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Papa exige fim da 'violência antissemita' após atentado em Sydney

Papa exige fim da 'violência antissemita' após atentado em Sydney

Autor AFP
Autor
AFP Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O papa Leão XIV pediu nesta segunda-feira (15) o fim da "violência antissemita" e do "ódio", um dia após o atentado executado em Sydney, Austrália, durante a festa judaica do Hanukkah, que deixou pelo menos 15 mortos.

"Confio ao Senhor as vítimas do atentado terrorista perpetrado ontem contra a comunidade judaica de Sydney. Já basta das formas de violência antissemita! Devemos extirpar o ódio de nossos corações", declarou o pontífice em um discurso no Vaticano.

cmk-ar/jhb/jvb/meb/fp/aa

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar