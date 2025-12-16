Atirador de ataque terrorista na Austrália acorda do coma; polícia investiga viagem às Filipinas para suposto 'treinamento militar'

MICK TSIKAS/EPA/Shutterstock Memorial na praia de Bondi, em Sydney, na Austrália O jovem apontado como um dos autores do ataque a tiros que deixou pelo menos 15 mortos na praia de Bondi, em Sydney, acordou do coma e já está consciente no hospital, segundo informações divulgadas nesta terça-feira (17/12) pela imprensa australiana. De acordo com veículos como o Sydney Morning Herald e a emissora 9News, Naveed Akram, de 24 anos, estaria inclusive falando com investigadores, enquanto permanece sob custódia policial. Naveed ficou gravemente ferido durante o ataque ocorrido no domingo (15/12) e foi levado ao hospital após ser baleado pela polícia. Seu pai, Sajid Akram, de 50 anos, morreu no local.

A polícia australiana afirma que os dois agiram juntos no atentado, considerado um dos mais mortais da história recente do país. A BBC procurou as autoridades para confirmar oficialmente as informações sobre o estado de saúde do jovem, mas ainda não obteve resposta. O ataque ocorreu em uma área movimentada da praia de Bondi e provocou pânico entre moradores e turistas. Ao menos 15 pessoas tiveram a morte confirmada, incluindo uma menina de 10 anos.

Outras dezenas ficaram feridas, e, segundo o balanço mais recente, 24 pessoas ainda permanecem internadas recebendo tratamento médico. Entre as vítimas fatais estavam um rabino nascido no Reino Unido, um policial aposentado e um sobrevivente do Holocausto. Viagem ao exterior sob investigação À medida que novos detalhes vêm à tona, a investigação ganhou uma dimensão internacional. A polícia australiana confirmou que está apurando uma viagem feita por Sajid e Naveed às Filipinas cerca de um mês antes do ataque. Autoridades de imigração em Manila disseram à BBC que Sajid entrou no país usando um passaporte indiano, enquanto o filho viajou com passaporte australiano.

Segundo relatos da imprensa local, a dupla teria ido ao país para receber um suposto "treinamento de estilo militar", informação que agora é analisada pelos investigadores. O primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, afirmou que tudo indica que o ataque foi motivado por ideologia ligada ao Estado Islâmico. A polícia informou ter encontrado bandeiras "caseiras" associadas ao grupo extremista e dispositivos explosivos improvisados dentro de um veículo utilizado pelos atiradores.