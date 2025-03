Como Oskar Schindler salvou 1,2 mil judeus na 2ª Guerra 'com subornos e blefes'

Getty Images Oskar Schindler vivia em relativa obscuridade quando a BBC contou sua história pela primeira vez Em 13 de março de 1943, os nazistas levaram a cabo a "liquidação" do gueto judeu de Cracóvia, na Polônia ocupada. O ato de violência abalou um industrial alemão, que se tornaria um salvador do povo judeu: Oskar Schindler (1908-1974). Os eventos foram narrados em A Lista de Schindler – título em português do romance de Thomas Keneally (Ed. Record, 2021) e do filme de Steven Spielberg (1993).

Oskar Schindler vivia em relativa obscuridade quando a BBC contou sua história pela primeira vez, em 1964. O jornalista Magnus Magnusson (1929-2007) apresentou Schindler desta forma aos telespectadores do programa de atualidades Tonight:

"Você pode não ter ainda ouvido falar nele, mas, um dia, você irá conhecê-lo. Hoje, ele vive na Alemanha; doente, sem dinheiro e sem poder trabalhar. Na verdade, ele vive de caridade, mas não de esmolas." "O dinheiro que mantém a sua vida e a de sua família vem dos 1,3 mil judeus cujas vidas ele salvou pessoalmente na última guerra. Muitos deles se comprometeram a dar um dia de salário por ano ao homem que eles chamam de Pimpinela Escarlate dos campos de concentração" – uma referência ao herói fictício do livro O Pimpinela Escarlate (da Baronesa Orczy, 1865-1947), que salvou centenas de pessoas da guilhotina durante a Revolução Francesa (1789-1799). Schindler estava no noticiário naquele dia devido ao anúncio da produção de um filme de Hollywood sobre sua vida, com o título de To The Last Hour ("Até a última hora", em tradução livre).

A ideia do filme surgiu porque, alguns anos antes, o sobrevivente do Holocausto Poldek Pfefferberg (1913-2001) havia contado ao então produtor da MGM Martin Gosch (1911-1973) sua história quase inimaginável. Ele era um dentre inúmeras pessoas que foram salvas por um especulador de guerra nazista – um homem elegante, malandro, amante de mulheres e bebidas, com origem na antiga Tchecoslováquia e que, até então, havia demonstrado poucas qualidades heroicas. O filme foi suspenso durante seu desenvolvimento, até que, em 1980, Pfefferberg conseguiu conversar por acaso com um escritor australiano desavisado. E aquela conversa mudaria a vida de ambos. Alamy A história de Oskar Schindler só pôde ser contada no cinema graças ao encontro casual entre um escritor australiano e um sobrevivente do Holocausto Thomas Keneally estava esperando o tempo passar no final de uma viagem promocional a Los Angeles, nos Estados Unidos. "Meus editores me colocaram em uma grandiosidade à qual eu não estava acostumado, em um grande hotel de Beverly Hills", segundo ele.

Keneally contou ao programa da BBC Desert Island Discs, em 1983, que estava olhando as vitrines em busca de uma nova pasta antes de voltar para Sydney, na Austrália. Foi quando o dono de uma loja de produtos de couro, "um bom cidadão da Europa central", saiu para cumprimentá-lo e convencê-lo a fazer a compra. Tratava-se do próprio Poldek Pfefferberg. "Ele realmente produzia pastas muito boas", reconhece Keneally. "E, enquanto eu esperava pela liberação do pagamento no meu cartão de crédito – aliás, percebi que demora muito liberar cartões de crédito australianos; a fama é inevitável – ele começou a me contar sua experiência do tempo da guerra."

"Ele sabia que eu era escritor e disse: 'Tenho um livro para você. Eu fui salvo, e minha mulher também foi salva de Auschwitz por um alemão extraordinário, um homem grande e elegante, sonho de Hitler, chamado Oskar Schindler.'" "'Tenho muitos documentos de Oskar Schindler. Nos anos 1960, quase foi feito um filme sobre Oskar e, enquanto aguardamos a liberação do seu cartão de crédito, dê uma olhada neste material.'" "Ele disse ao seu filho que cuidasse da loja e me levou até o banco na esquina, que ficava aberto aos sábados", prossegue Keneally. "Ele pediu que tirassem fotocópias de todo aquele material notável e percebi imediatamente que ali estava um dos personagens europeus mais impressionantes."