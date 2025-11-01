A história de amor entre um muçulmano e uma judia durante resgate de pessoas das mãos do Talebã

Sammi Cannold O amor de Sammi Cannold e Safi Rauf resistiu ao período em que ele esteve sob o cativeiro do Talebã Quando Cabul, capital do Afeganistão, caiu nas mãos do Talebã, em agosto de 2021, o mundo viu imagens caóticas de afegãos se espremendo no aeroporto, desesperados para fugir. Em Washington, capital dos Estados Unidos, o ex-médico da Marinha Safi Rauf iniciava discretamente sua própria missão: ajudar amigos e colegas presos no Afeganistão.

Ele não imaginava que, enquanto salvava vidas, encontraria o amor, e que, sendo muçulmano, se apaixonaria por uma mulher judia, superando barreiras religiosas e culturais. "Com hesitação, comecei ajudando uma pessoa. Deu certo. Depois outra, e mais outra. De repente, aquilo virou uma grande operação, com centenas de pessoas em campo no Afeganistão e dezenas de nós em Washington", lembra Rauf. Sammi Cannold Eles trocaram votos em uma cerimônia que celebrou suas culturas e religiões Rauf, que nasceu em um campo de refugiados e imigrou para os EUA na adolescência, acabou envolvido em uma frenética operação de resgate. Foi nesse contexto que conheceu Sammi Cannold, diretora de teatro em Nova York, que tentava tirar de Cabul a família de um amigo.

Sammi Cannold Durante o cativeiro de Rauf, os dois mantiveram a esperança por meio de ligações secretas, sussurradas "Eu não tinha nenhum contato que pudesse ajudar. Vi um programa especial na TV sobre o grupo de Rauf e escrevi para ele. Ele respondeu que o melhor seria eu ir a Washington e trabalhar como voluntária com a equipe", conta Cannold. Ela fez as malas, pegou um trem para Washington, a capital americana, e entrou num centro de operações lotado de veteranos de guerra. "Venho do teatro. Foi um choque cultural enorme", lembra, rindo. Cannold não sabia nada sobre o Afeganistão, mas logo se mostrou essencial. "Estava acostumada a lidar com planilhas e comunicação. Acabei virando responsável pelas comunicações. Quem diria?", diz.

Safi Rauf Safi Rauf nasceu em um campo de refugiados e mudou-se para os Estados Unidos em 2010, onde serviu na Marinha como médico, linguista e assessor cultural do Exército americano no Afeganistão Centelhas no meio do caos Entre a tensão e o trabalho intenso, algo começou a surgir. "Houve atração? Acho que sim", admite Cannold. Ela chegou a buscar no Google a idade de Rauf "para ter certeza de que era jovem o suficiente para sair com ele". O primeiro passeio longo dos dois foi às 3h, durante uma noite de espera angustiada pelos evacuados que tentavam cruzar postos talebãs. Caminharam por Washington até o Memorial Lincoln.

Getty Images O romance começou enquanto caminhavam juntos até o Memorial Lincoln, em Washington "Parecia cena de filme. Pensei: vou me casar com esse homem?", conta ela. O primeiro beijo veio depois, na sacada do centro de operações. Nervoso, Rauf falou sobre carros. Mas o vínculo cresceu rapidamente, mesmo com as diferenças culturais. Sammi Cannold O primeiro passeio do casal foi uma pausa durante a tensa operação de evacuação no Afeganistão "Cannold perguntava se eu a apresentaria à minha família, e eu dizia que era impossível", lembra ele.