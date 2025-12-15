Natal 2025 em Fortaleza: 8 lugares para comprar ceia pronta

Confira 8 lugares para comprar ceia pronta para o Natal 2025 em FortalezaPara as comemorações de Natal em Fortaleza, padarias, empórios e mercadinhos têm ceias prontas disponíveis na cidade; veja onde encomendar
Com a aproximação das festas de fim de ano, muitos fortalezenses preferem deixar a ceia por conta de quem entende: padarias, confeitarias, empórios e mercados já oferecem kits natalinos completos.
Se você busca praticidade, confira estas opções confiáveis na capital cearense.
1. Padaria Costa Mendes
A Padaria Costa Mendes costuma oferecer ceias completas e aves natalinas em suas unidades nos bairros Montese, Aldeota e Vila União.
Os pacotes podem incluir entradas, assados, acompanhamentos e sobremesas; uma boa opção para quem busca ceia completa sem cozinhar. Confira o catálogo de ceias deste ano.
Contato: @padariacostamendes (Instagram) | (85) 3121 7171 (WhatsApp)
2. Pão de Açúcar
A rede oferece menus completos e opções avulsas para quem prefere montar sua própria ceia.
O cardápio 2025 traz uma seleção variada de entradas, acompanhamentos, pratos principais e confeitaria para conferir acesse aqui.
Entre as opções de ceias, o Pão de Açúcar apresenta quatro kits completos que atendem diferentes perfis e tamanhos de celebração:
- Por R$ 489, a Ceia Prosperidade, pensada para quatro a seis pessoas, inclui: 1,35 kg de maminha, 1 kg de porqueta à pururuca, 360g de bolinho de bacalhau, 500 g de caponata, 800g de arroz com frutas secas e 500g de farofa de linguicinha defumada.
- Ceia Clássica, que serve de seis a oito pessoas, traz: 2,5 kg chester, 1,2 kg de tender recheado ao molho de frutas secas, 1 kg de salpicão de peito de peru, 1 kg de arroz com frutas secas e 700g de farofa de linguicinha defumada. A opção sai por R$ 689.
- Ceia Boas Festas, que atende de seis a oito pessoas: 1,5 kg de bacalhau, 1,4 kg de lombo recheado com farofa e molho de cebolinha, 540g de salada verde com figo, gorgonzola e pecan caramelizada, 600g de farofa com banana-da-terra, 800g de legumes rústicos e 600g de arroz com lentilha, linguiça e cebola dourada. Sai por R$ 649.
- Ceia União, para oito a dez pessoas, sai por R$ 789 e reúne: 1,5 kg de pernil assado, 3,2 kg de Peru com frutas frescas, 1,2 kg salpicão de peito de peru, 1,2 kg de arroz com lentilha, linguiça e cebola dourada, 800g de farofa com banana-da-terra e 500g de purê de maçã Berna.
Os pedidos devem ser realizados em uma das 12 lojas físicas de Fortaleza ou pelo app Pão de Açúcar Mais, com retirada na loja de preferência.
As encomendas para o Natal podem ser feitas até 22/12, às 12 horas.
3. Panificadora Iolanda
A Panificadora Iolanda é outra alternativa popular para ceias natalinas. Ela costuma oferecer aves assadas, como peru e chester, além de acompanhamentos como farofa, salpicão e rabanada.
As encomendas podem ser realizadas nas unidades dos bairros Cambeba e Cidade dos Funcionários.
Contato: @panificadoraiolanda (Instagram)
4. Empório Gastronômico Saudável - Jardins Gourmet
Para quem busca ceia com perfil diferenciado como opções vegetarianas, low carb ou sem glúten/lactose, o Jardins Gourmet, localizado no Bairro de Fátima, oferece pratos natalinos adaptados a essas restrições.
Além dos pratos salgados, existe a opção de encomendas de doces clássicos como panetone e bolos temáticos de Natal.
Contato: @jardinsgourmet.oficial (Instagram)
5. Empório de Fátima
O Empório de Fátima combina padaria, confeitaria e restaurante e costuma ter um cardápio natalino com ceias completas de assados, acompanhamentos e sobremesas.
Encomendando com antecedência, os clientes possuem um desconto no cardápio de ceias.
Contato: @emporiodefatima (Instagram) | (85) 98956 7210 (WhatsApp)
6. Mercadinhos São Luiz
A rede Mercadinhos São Luiz lança tradicionalmente seus cardápios de ceia de fim de ano, com kits que atendem famílias maiores, com peru, pernil, acompanhamentos e sobremesas.
Algumas unidades com retirada em Fortaleza: Oliveira Paiva, Pontes Vieira, Virgílio Távora, Cambeba, Santos Dumont, Alphaville e Edilson Brasil Soares. As encomendas para o Natal devem ser feitas até 20/12.
Contato: @mercadinhossaoluiz (Instagram) | (85) 99213 3662 (WhatsApp)
7. Empório Delitalia
Já no Meireles, o Empório Delitalia é citado entre os locais que oferecem ceias e cestas natalinas. Ideal para quem busca praticidade e variedade na hora de montar a refeição do 25 de dezembro.
Contato: @emporiodelitalia (Instagram) |(85) 3133 5000 | (85) 99862 0026 (WhatsApp)
8. Padaria Montecarlo
Para quem só busca sobremesas ou preparos rápidos para a ceia, como a tradicional rabanada, a Padaria Montecarlo aparece em listas de encomenda natalina em Fortaleza.
Além disso, o local no Meireles oferece cardápio de assados com diferentes molhos para encomenda.
Contato: @montecarlofor (Instagram) | (85) 98110 3544
O que considerar antes de encomendar sua ceia
A proximidade do Natal costuma intensificar a demanda por ceias prontas na Cidade; por isso, reservar com antecedência é essencial.
Verifique com cada estabelecimento o que está incluído no kit, por exemplo:
- Peru,
- Chester ou pernil;
- Acompanhamentos (arroz, salada, farofa, salpicão);
- Sobremesas;
- Bebidas;
- Tamanho da ceia (para 4, 6, 8, 10 pessoas ou mais).
Em alguns casos, pode haver retirada em loja, sendo importante checar datas, horários e, se possível, confirmar seu pedido com antecedência.
Para ceias maiores ou para reunir família e amigos, escolha locais que ofereçam kits robustos. Para grupos pequenos ou refeições mais simples, padarias ou confeitarias menores funcionam bem.