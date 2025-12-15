Natal 2025 em Fortaleza: 8 lugares para comprar ceia pronta

Confira onde encomendar uma ceia completa de Natal para as comemorações de 2025 em Fortaleza / Crédito: Divulgação / Rede Pão de Açúcar

Com a aproximação das festas de fim de ano, muitos fortalezenses preferem deixar a ceia por conta de quem entende: padarias, confeitarias, empórios e mercados já oferecem kits natalinos completos. Se você busca praticidade, confira estas opções confiáveis na capital cearense.

2. Pão de Açúcar A rede oferece menus completos e opções avulsas para quem prefere montar sua própria ceia.

O cardápio 2025 traz uma seleção variada de entradas, acompanhamentos, pratos principais e confeitaria para conferir acesse aqui. Entre as opções de ceias, o Pão de Açúcar apresenta quatro kits completos que atendem diferentes perfis e tamanhos de celebração:

Por R$ 489, a Ceia Prosperidade , pensada para quatro a seis pessoas, inclui: 1,35 kg de maminha, 1 kg de porqueta à pururuca, 360g de bolinho de bacalhau, 500 g de caponata, 800g de arroz com frutas secas e 500g de farofa de linguicinha defumada.



, pensada para quatro a seis pessoas, inclui: 1,35 kg de maminha, 1 kg de porqueta à pururuca, 360g de bolinho de bacalhau, 500 g de caponata, 800g de arroz com frutas secas e 500g de farofa de linguicinha defumada. Ceia Clássica , que serve de seis a oito pessoas, traz: 2,5 kg chester, 1,2 kg de tender recheado ao molho de frutas secas, 1 kg de salpicão de peito de peru, 1 kg de arroz com frutas secas e 700g de farofa de linguicinha defumada. A opção sai por R$ 689.



, que serve de seis a oito pessoas, traz: 2,5 kg chester, 1,2 kg de tender recheado ao molho de frutas secas, 1 kg de salpicão de peito de peru, 1 kg de arroz com frutas secas e 700g de farofa de linguicinha defumada. A opção sai por R$ 689. Ceia Boas Festas , que atende de seis a oito pessoas: 1,5 kg de bacalhau, 1,4 kg de lombo recheado com farofa e molho de cebolinha, 540g de salada verde com figo, gorgonzola e pecan caramelizada, 600g de farofa com banana-da-terra, 800g de legumes rústicos e 600g de arroz com lentilha, linguiça e cebola dourada. Sai por R$ 649.



, que atende de seis a oito pessoas: 1,5 kg de bacalhau, 1,4 kg de lombo recheado com farofa e molho de cebolinha, 540g de salada verde com figo, gorgonzola e pecan caramelizada, 600g de farofa com banana-da-terra, 800g de legumes rústicos e 600g de arroz com lentilha, linguiça e cebola dourada. Sai por R$ 649. Ceia União, para oito a dez pessoas, sai por R$ 789 e reúne: 1,5 kg de pernil assado, 3,2 kg de Peru com frutas frescas, 1,2 kg salpicão de peito de peru, 1,2 kg de arroz com lentilha, linguiça e cebola dourada, 800g de farofa com banana-da-terra e 500g de purê de maçã Berna.

Os pedidos devem ser realizados em uma das 12 lojas físicas de Fortaleza ou pelo app Pão de Açúcar Mais, com retirada na loja de preferência.

As encomendas para o Natal podem ser feitas até 22/12, às 12 horas. 3. Panificadora Iolanda A Panificadora Iolanda é outra alternativa popular para ceias natalinas. Ela costuma oferecer aves assadas, como peru e chester, além de acompanhamentos como farofa, salpicão e rabanada.

As encomendas podem ser realizadas nas unidades dos bairros Cambeba e Cidade dos Funcionários.