Trump assina ordem para 'combater terrorismo de esquerda'

Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, assinou memorando com ações para "combater terrorismo de esquerda" / Crédito: Joyce N. Boghosian/Casa Branca

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou, nessa quinta-feira, 25, o Memorando Presidencial de Segurança Nacional 7 (NSPM-7, na sigla em inglês). Stephen Miller, conselheiro de Segurança Interna de Trump, classificou o documento como "um esforço de todo o governo para combater o terrorismo de esquerda". O NSPM-7 foi assinado poucos dias após Trump declarar o movimento anti-fascista, conhecido como "antifa", como "organização terrorista" — apesar de o movimento não ser composto por uma organização específica. O antifa é mencionado diversas vezes no memorando.