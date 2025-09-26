Trump anuncia novas tarifas para remédios, caminhões e móveis

O presidente republicano lidera uma ofensiva tarifária que pretende reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos / Crédito: ANGELA WEISS / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicanos), anunciou novas tarifas de até 100% sobre produtos farmacêuticos, além de taxas sobre caminhões pesados e móveis fabricados no exterior. A medida foi anunciada no final da noite desta quinta-feira, 26. A partir de 1º de outubro, "vamos impor uma tarifa de 100% sobre qualquer produto farmacêutico de marca ou patenteado, a menos que uma empresa esteja construindo sua fábrica de produtos farmacêuticos nos Estados Unidos", escreveu o político em sua plataforma Truth Social.

Já a Austrália, que exportou produtos farmacêuticos por um valor estimado de 1,35 bilhão de dólares (7,2 bilhões de reais) para os Estados Unidos em 2024, considerou que a decisão não é benéfica para os consumidores americanos. "Compramos muito mais produtos farmacêuticos dos Estados Unidos do que eles compram de nós (...) Não é benéfico para os consumidores americanos impor um preço mais elevado às exportações australianas para os Estados Unidos", afirmou o ministro australiano da Saúde, Mark Butler. Em outra publicação, Trump anunciou uma tarifa de 25% sobre todos os 'caminhões pesados' fabricados no exterior para "apoiar os produtores americanos como "Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks e outros".

Entre as empresas estrangeiras que competem com estas montadoras no mercado americano estão a sueca Volvo e a alemã Daimler. As ações dos dois grupos registraram queda após o fechamento das Bolsas europeias na quinta-feira à noite. O presidente americano disse que as tarifas sobre estes veículos são justificadas "por muitas razões, mas acima de tudo, por motivos de segurança nacional". Temores sobre a inflação O magnata do mercado imobiliário ainda anunciou tarifas sobre materiais para reforma de casas. "Imporemos uma tarifa de 50% em todos os armários de cozinha, móveis de banheiro e produtos associados", escreveu em sua rede social.