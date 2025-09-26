Trump anuncia novas tarifas para remédios, caminhões e móveis

Trump anuncia novas tarifas para remédios, caminhões pesados e móveis; entendaA medida passa a valer a partir do dia 1º de outubro. O presidente americano disse que as tarifas são justificadas "por motivos de segurança nacional"
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump (Republicanos), anunciou novas tarifas de até 100% sobre produtos farmacêuticos, além de taxas sobre caminhões pesados e móveis fabricados no exterior. A medida foi anunciada no final da noite desta quinta-feira, 26.
A partir de 1º de outubro, "vamos impor uma tarifa de 100% sobre qualquer produto farmacêutico de marca ou patenteado, a menos que uma empresa esteja construindo sua fábrica de produtos farmacêuticos nos Estados Unidos", escreveu o político em sua plataforma Truth Social.
Michael Wan, economista do banco japonês MUFG em Singapura, considera que, embora a definição de Trump "seja ambígua, partimos do princípio de que não incluirá os remédios genéricos enviados por países como a Índia".
A Federação Europeia de Indústrias Farmacêuticas (Efpia) afirmou que a implementação de novas tarifas americanas sobre medicamentos "criaria a pior das situações".
Também recordou que os impostos "aumentam os custos, perturbam as cadeias de abastecimento e impedem que os pacientes obtenham tratamentos vitais".
Já a Austrália, que exportou produtos farmacêuticos por um valor estimado de 1,35 bilhão de dólares (7,2 bilhões de reais) para os Estados Unidos em 2024, considerou que a decisão não é benéfica para os consumidores americanos.
"Compramos muito mais produtos farmacêuticos dos Estados Unidos do que eles compram de nós (...) Não é benéfico para os consumidores americanos impor um preço mais elevado às exportações australianas para os Estados Unidos", afirmou o ministro australiano da Saúde, Mark Butler.
Em outra publicação, Trump anunciou uma tarifa de 25% sobre todos os 'caminhões pesados' fabricados no exterior para "apoiar os produtores americanos como "Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks e outros".
Entre as empresas estrangeiras que competem com estas montadoras no mercado americano estão a sueca Volvo e a alemã Daimler. As ações dos dois grupos registraram queda após o fechamento das Bolsas europeias na quinta-feira à noite.
O presidente americano disse que as tarifas sobre estes veículos são justificadas "por muitas razões, mas acima de tudo, por motivos de segurança nacional".
Temores sobre a inflação
O magnata do mercado imobiliário ainda anunciou tarifas sobre materiais para reforma de casas. "Imporemos uma tarifa de 50% em todos os armários de cozinha, móveis de banheiro e produtos associados", escreveu em sua rede social.
A tarifa também entrará em vigor em 1º de outubro. "Além disso, cobraremos uma tarifa de 30% em móveis estofados", acrescentou.
Segundo a Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos, em 2022 as importações, principalmente procedentes da Ásia, representaram 60% de todos os móveis vendidos, incluindo 86% dos móveis de madeira e 42% de todos os móveis estofados.
As ações dos varejistas Wayfair e Williams Sonoma, que dependem destes produtos importados, desabaram após o anúncio de Trump. O presidente republicano lidera uma ofensiva tarifária que pretende reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos.
O governo Trump impôs uma tarifa básica de 10% para todos os países, com taxas mais elevadas para as nações cujas exportações para os Estados Unidos superam amplamente as importações.
A guerra tarifária reacende os temores sobre a inflação nos Estados Unidos. Trump deseja reconstruir o setor manufatureiro com políticas protecionistas, em oposição direta às diretrizes modernas do país para manter uma economia aberta e dependente das importações.
Com informações da AFP
Em conversa sobre tarifas, Joesley Batista detalhou a Trump como tarifaço pode afetar preços nos EUA
