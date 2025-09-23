Imprensa internacional repercute discurso de Trump e cita Lula

A imprensa internacional repercutiu o discurso do presidente americano, Donald Trump , na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), nesta terça-feira. O jornal espanhol El País destaca na capa do site o encontro mencionado pelo líder dos EUA com o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva .

"Trump anunciou durante seu discurso na Assembleia Geral da ONU que se reunirá com seu homólogo brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, na próxima semana, sem dar mais detalhes", escreve o jornal, que menciona que o primeiro encontro entre os líderes dos dois países acontecerá apenas depois de oito meses de Trump no comando da Casa Branca.

O jornal italiano Corriere della Sera e o francês Le Figaro realçam as falas do republicano em relação ao Hamas e ao Estado da Palestina, enquanto o britânico The Guardian ressalta o ataque de Trump aos líderes europeus e à própria ONU em "discurso inflamado".

O americano The New York Times avalia que o discurso do presidente dos EUA foi "repleto de queixas e falsas alegações". "Trump usou seu discurso para fazer afirmações duvidosas sobre imigração e energia verde, e para dar sermões aos representantes reunidas na sala", escreve.