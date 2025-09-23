Trump zomba da ONU e a acusa de não ajudar em negociações de paz

Donald Trump, presidente dos EUA, chega para discursar em Assembleia Geral da ONU / Crédito: ANGELA WEISS / AFP

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou nesta terça-feira, 23 a ONU de não estar à altura de sua missão e de não auxiliá-lo nas negociações para encerrar "sete" conflitos ao redor do mundo. "A ONU tem um potencial tremendo. Eu sempre disse isso. Mas sequer chega perto de estar à altura dele", declarou o republicano na Assembleia Geral, insatisfeito com o fato de o teleprompter não ter funcionado e as escadas rolantes terem quebrado ao chegar à sede.

Trump aproveitou o discurso na abertura da Assembleia Geral da ONU para ressaltar avanços econômicos e reforçar posições duras sobre imigração ilegal. Ele afirmou que os EUA vivem uma "era dourada", após reverterem "a ruína econômica deixada pelo governo anterior", de Joe Biden, com inflação controlada, alta dos salários e um fluxo recorde de investimentos. Segundo Trump, em apenas oito meses foram assegurados US$ 17 trilhões, transformando o país no "melhor lugar no mundo para ter investimentos". "Sob Biden, foi só US$ 1 trilhão." Trump destacou ainda que os EUA voltaram a ser "respeitados como nunca antes", atribuindo isso à recuperação econômica e à assinatura de "diversos" acordos comerciais. O presidente também celebrou que, por quatro meses consecutivos, nenhum imigrante ilegal entrou no país, prometendo que quem cruzar a fronteira sem autorização será "preso, deportado, ou até pior que isso. Vocês sabem o que isso quer dizer". Ele cobrou que outras nações também adotem medidas firmes para enfrentar a imigração irregular.