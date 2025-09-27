Governo Trump cancela visto da presidente nacional do Psol

Governo Trump cancela visto da presidente nacional do PsolA professora e historiadora Paula Coradi denuncia retaliação política do governo dos EUA e diz que decisão não é pessoal, mas contra o partido
A presidente nacional do Partido Socialismo e Liberdade (Psol), Paula Coradi, teve seu visto cancelado pelo governo de Donald Trump. A medida foi anunciada por ela na última sexta-feira, 26, após troca de e-mails com o consulado dos Estados Unidos em São Paulo.
Contestação da decisão
Segundo o consulado, na segunda-feira, 22, foram “obtidas informações” que tornariam Coradi inelegível para entrar no país. No entanto, o órgão não detalhou quais seriam essas informações. A dirigente recebeu um prazo de três dias úteis para apresentar explicações formais.
LEIA MAIS| Trump ameaça mudar sedes da Copa de 2026 alegando falta de segurança
Professora e historiadora, Coradi afirmou que o cancelamento representa uma retaliação política do governo Trump em resposta à atuação do Psol.
Em suas redes sociais, a dirigente declarou: “Essa retaliação não é um ataque pessoal, mas um ataque ao Psol pelo nosso comprometimento com a soberania. Não recuaremos”.
Reações e repercussões políticas
Em agosto, no Congresso Nacional dos Socialistas Democráticos da América (DSA), Coradi se reuniu com mais de 1.200 delegados eleitos na base, em Chicago.
Conforme o partido que ela preside, foi denunciado o avanço do autoritarismo da extrema-direita no país e o tarifaço aplicado por Trump contra o Brasil.
Em nota, o Psol expressou repúdio à ação, que considera uma medida política de perseguição e intimidação. “O partido se solidariza com sua presidenta e reafirma seu compromisso com a defesa da democracia, da soberania nacional e da luta contra as políticas arbitrárias de governos estrangeiros”, afirmou a legenda.
LEIA TAMBÉM| Como foi a relação de Lula com os presidentes dos EUA
Com a revogação, Paula Coradi está impedida de entrar em território norte-americano. Caso deseje retomar viagens ao país, precisará iniciar todo o processo de solicitação de visto novamente, incluindo entrevistas, apresentação de documentos e pagamento de taxas. O consulado deixou claro que não irá reconsiderar o caso.
Tensões diplomáticas entre Brasil e EUA
A gestão de Donald Trump tem cancelado vistos de autoridades brasileiras como forma de retaliação ao país, além de impor tarifas a produtos importados do Brasil. Entre as motivações alegadas estão a ação penal contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e acusações de supostas violações à liberdade de expressão.