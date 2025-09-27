Governo Trump cancela visto da presidente nacional do Psol

Decisão dos EUA é vista como ataque político. / Crédito: Reprodução / Paula Coradi

A presidente nacional do Partido Socialismo e Liberdade (Psol), Paula Coradi, teve seu visto cancelado pelo governo de Donald Trump. A medida foi anunciada por ela na última sexta-feira, 26, após troca de e-mails com o consulado dos Estados Unidos em São Paulo. Contestação da decisão Segundo o consulado, na segunda-feira, 22, foram “obtidas informações” que tornariam Coradi inelegível para entrar no país. No entanto, o órgão não detalhou quais seriam essas informações. A dirigente recebeu um prazo de três dias úteis para apresentar explicações formais.

Professora e historiadora, Coradi afirmou que o cancelamento representa uma retaliação política do governo Trump em resposta à atuação do Psol. Em suas redes sociais, a dirigente declarou: “Essa retaliação não é um ataque pessoal, mas um ataque ao Psol pelo nosso comprometimento com a soberania. Não recuaremos”.

Reações e repercussões políticas Em agosto, no Congresso Nacional dos Socialistas Democráticos da América (DSA), Coradi se reuniu com mais de 1.200 delegados eleitos na base, em Chicago. Conforme o partido que ela preside, foi denunciado o avanço do autoritarismo da extrema-direita no país e o tarifaço aplicado por Trump contra o Brasil. Em nota, o Psol expressou repúdio à ação, que considera uma medida política de perseguição e intimidação. “O partido se solidariza com sua presidenta e reafirma seu compromisso com a defesa da democracia, da soberania nacional e da luta contra as políticas arbitrárias de governos estrangeiros”, afirmou a legenda.