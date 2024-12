CEO da gigante da saúde UnitedHealthCare é assassinado a tiros em Nova York

"Estamos profundamente tristes e chocados com o falecimento de nosso querido amigo e colega Brian Thompson, diretor-executivo da UnitedHealthcare", disse a empresa em um comunicado.

A polícia iniciou as buscas para tentar encontrar o autor dos disparos, que fugiu após atirar contra Brian Thompson, de 50 anos, pouco antes das 7h locais (9h de Brasília), em frente ao hotel Hilton no distrito de Midtown, em Manhattan, onde aconteceria um encontro com investidores.