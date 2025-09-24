Prefeito de Londres chama Trump de 'racista, sexista, misógino e islamofóbico'

O prefeito de Londres, Sadiq Khan, chamou Donald Trump de "racista, sexista, misógino e islamofóbico", em resposta, nesta quarta-feira (24), a novos ataques proferidos contra ele pelo presidente americano em discurso na Assembleia Geral da ONU. "Eu olho para Londres, onde você tem um prefeito terrível, terrível, prefeito terrível", declarou Trump na terça-feira em um discurso incendiário na ONU.

"Tudo mudou muito. Agora querem instaurar a sharia" (lei islâmica), acrescentou o mandatário republicano. "Acredito que o presidente Trump demonstrou ser racista, sexista, misógino e islamofóbico", reagiu Sadiq Khan, em declarações à emissora de tevê britânica Sky News. Em 2016, Khan se tornou o primeiro muçulmano a governar uma grande capital ocidental. O prefeito também defendeu Londres, qualificando-a de uma "cidade liberal, multicultural, progressista e próspera". Donald Trump já atacou diversas vezes Sadiq Khan, filho de imigrantes paquistaneses, que em 2024 foi reeleito com folga para um terceiro mandato.