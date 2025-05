Teto do cinema desaba em cima de mulher que assistia "Premonição 6"

A argentina Fiamma Villaverde foi submetida a exames e diagnosticada com traumatismo por impacto, além de diversos hematomas. O acidente aconteceu no mesmo dia do seu aniversário

O caso ocorreu no Cinema Ocho , na cidade de Berisso , província de Buenos Aires . Segundo Fiamma, a ida ao cinema não estava programada. A escolha do filme se deu por acaso, motivada pelo valor promocional dos ingressos. " Era meu aniversário . Estávamos caminhando e passamos pelo cinema", contou a mulher ao portal argentino Infobae.

Uma sessão do filme "Premonição 6: Laços de Sangue " terminou em susto e indignação para a argentina Fiamma Villaverde, 29 anos. Durante a exibição realizada na segunda-feira, 19, parte do teto da sala de cinema desabou sobre a mulher, que estava acompanhada da filha de 11 anos e de uma amiga.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Teto do cinema

Aproximadamente 40 pessoas estavam assistindo à sessão, e durante a projeção, o barulho repentino causado pela queda do teto foi inicialmente confundido com o som do próprio filme. “Houve um barulho alto. A princípio, achamos que fazia parte do filme, porque estávamos realmente interessados, mas, então, um pedaço caiu em mim”, relatou Fiamma.

Os destroços atingiram seu ombro, costas, joelho e tornozelo. Por pouco, sua cabeça não foi atingida. “Não atingiu minha cabeça porque eu estava debruçada sobre o braço da cadeira", explicou.

Logo após o incidente, a argentina imediatamente se dirigiu ao balcão de atendimento para solicitar o reembolso dos ingressos, enquanto a equipe do local chamava uma ambulância. Ela demonstrou indignação ao ser questionada sobre como preferia resolver a situação.