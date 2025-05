Igreja de Santa Edwirges sediará encerramento da Caminhada com Maria

“Nós fizemos essa missa de abertura aqui, porque aqui também será a conclusão da Caminhada com Maria”, revelou. Entre os motivos levantados, está a segurança e a proximidade do palco central.

Em sua 23ª edição, a Caminhada com Maria recebeu um novo local de encerramento para as festividades, na Igreja de Santa Edwiges , localizada na Avenida Leste-Oeste. O anúncio foi compartilhado neste sábado, 24, em missa presidida pelo arcebispo metropolitano de Fortaleza, dom Gregório Paixão , na área externa do espaço.

Antes da alteração, a Catedral Metropolitana de Fortaleza, no Centro, recebia o público no encerramento da celebração. “Temos ali uma praça que está sendo restaurada, e as pessoas ficavam muito distantes do palco central, onde o evento tem a sua conclusão”, explicou o arcebispo.

O trajeto previsto segue do Santuário Nossa Senhora da Assunção, no bairro Vila Velha, até a Igreja de Santa Edwiges.

Outra atualização incluirá a peregrinação com a imagem de Nossa Senhora da Assunção, percorrendo diversas paróquias de 14 de julho a 8 de agosto.

De acordo com a Arquidiocese de Fortaleza, a primeira parada da peregrinação deve acontecer na Paróquia Nossa Senhora da Conceição. Na última, a Catedral Metropolitana cede espaço para show com Laura Salvador e Irmã Kelly Patrícia.