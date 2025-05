Vacina da gripe: mais de mil pessoas são imunizadas em shopping de Fortaleza

Mais de mil pessoas foram vacinadas contra a gripe durante uma ação realizada no Shopping Iguatemi Bosque, em Fortaleza, neste sábado, 24. A movimentação intensa e as filas no local provocaram aglomeração, por isso a ação foi estendida além do horário previsto.

Ao todo, foram aplicadas 2.219 doses de vacinas e 1.079 delas foram apenas contra a influenza. A estratégia da Secretaria Municipal da Saúde (SMS) teve como foco ampliar a cobertura vacinal em um período de maior circulação do vírus da gripe.