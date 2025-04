Mianmar sob repressão: terremoto tem dimensão também espiritual

Um monge budista observa os escombros do Mosteiro Shwe Yay Saung Taik, danificado em Mandalay, em 1º de abril de 2025, quatro dias após um grande terremoto atingir o centro de Mianmar / Crédito: SAI AUNG MAIN/AFP

O terremoto que atingiu Mianmar na sexta-feira, 28, afetou duramente o país do Sudeste Asiático. Há mais de 2 mil mortos confirmados, mas o número pode subir à medida que orças de resgate chegam a regiões remotas. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp Imagens nas redes sociais de Mandalai, cidade de 1,6 milhão de habitantes próxima ao epicentro do terremoto, mostram ruas onde metade das casas desabou ou foi danificada. E antes mesmo da tragédia as Nações Unidas já contabilizavam 20 milhões de habitantes em situação precária, dependentes de ajuda humanitária.

As conexões telefônicas e de energia no centro do país só funcionam esporadicamente, quando funcionam. A DW conseguiu fazer contato com pessoas em Yangon, na costa do país, que aguardavam desesperadamente por notícias de familiares e amigos em Mandalai. > Clique aqui para assistir no YouTube Desespero e desamparo Tun Myint* afirma que seus conhecidos sobreviveram à tragédia, mas agora estão na rua – por medo dos tremores subsequentes e também de que suas casas possam vir a desabar. "Eles dizem que ouviram gritos de socorro de pessoas presas [sob os escombros]. Mas não podem fazer muita coisa. Falta maquinário pesado. E se em Mandalai já está assim, como será que está em outras regiões mais isoladas?"

O terremoto de magnitude 7,7 atingiu um país já fragilizado que, desde o golpe militar de 2021, entrou em uma fase especialmente intensa da guerra civil do país, que era conhecido como Birmânia até 1989. O epicentro dos tremores foi registrado próximo à cidade de Sagaing, não muito longe de Mandalai, uma das regiões mais violentamente disputadas no conflito. Mesmo antes do terremoto, a infraestrutura já havia sido severamente danificada pelos bombardeios da junta militar e pelos combates com diferentes facções. Uma em cada quatro dos cerca de 53 milhões de habitantes de Mianmar já vivia na pobreza desde a pandemia de covid-19 e o início do conflito, segundo as Nações Unidas, e 3,6 milhões foram deslocados por causa da guerra. O terremoto atingiu, portanto, um país já marcado pela escassez e precariedade. Além de casas, vieram abaixo também prédios universitários e, sobretudo, hospitais, estações de bombeiros e centros de saúde. Muitas pontes e estradas estão intransitáveis, e a operação dos aeroportos de Mandalay e da nova capital, Naipidau, está comprometida.

A junta militar pediu ajuda à comunidade internacional. Rússia, China, Índia, Singapura, Estados Unidos, Reino Unido e União Europeia, dentre outros atores, prometeram assistência. Os primeiros suprimentos e equipes de resgate chegaram no domingo ao país. O governo no exílio de Mianmar anunciou uma trégua unilateral de 14 dias para auxiliar a população. O grupo é formado por parlamentares eleitos nas eleições de 2020 e, desde o golpe de 2021, organiza a luta armada contra os militares. Swe Maung*, um político de oposição que vem de Mandalay, mas fugiu por causa da guerra para a cidade tailandesa de Chiang Mai, acha que a tragédia vai favorecer a junta militar liderada pelo general Min Aung Hlaing em detrimento da oposição exilada, que "não dispõe da logística necessária para ajudar".