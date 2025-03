Brasileiro é preso após tentar abrir porta de avião que vinha de Paris

O homem foi contido pela tripulação e ficou o restante do voo algemado ao assento. O caso ocorreu após o passageiro ter sido deportado no último dia 23

Segundo o jornal CNN Brasil, a PF divulgou que o brasileiro havia viajado para Paris no dia 23, mas teve sua entrada no País negada e foi deportado, situação que o revoltou e fez com que ele tentasse abrir as portas da aeronave em sua rota de retorno.