'Posso ouvir pessoas chorando': testemunhas relatam o horror do terremoto em Mianmar

Uma professora de Mandalay contou à BBC Burmese que estava no escritório da escola com colegas quando o terremoto começou.

Mandalay — principal centro comercial de Mianmar — e as regiões de Sagaing, Bago, Naypyidaw e Magway, além do nordeste do estado de Shan, foram todas colocadas em estado de emergência.

Um morador do estado de Shan, próximo a Mandalay, disse que estava ao ar livre quando o tremor aconteceu.

"Simplesmente não tenho palavras. Só ouvimos sirenes por toda parte e não sabemos qual é a dimensão do impacto", afirmou.

Outro morador, que estava na antiga mesquita Shwe Pho Shein, em Mandalay, quando o prédio desabou, disse que as pessoas "mal conseguiram escapar".

"A mesquita inteira colapsou, não sobrou nada. Há muitos mortos e desaparecidos, e ainda há mais pessoas sob os escombros", contou a testemunha.

Desde o golpe militar de 2021, Mianmar tem severas restrições de acesso à informação. O Estado controla praticamente todas as rádios, TVs, jornais e sites do país, além de impor bloqueios à internet.

O terremoto também causou apagões em várias regiões, interrompendo as comunicações.

Reuters Vários prédios desabaram como resultado do terremoto

O professor de inglês Guillaume D'Agaro, que mora em Yangon, a cerca de 600 km do epicentro, disse que estava no pátio da escola com seus alunos quando o terremoto começou.

Ele orientou os estudantes a se protegerem sob as mesas.

"Você podia sentir as árvores balançando, as lâmpadas se movendo e a vibração no chão", relatou.

Ele disse que os cortes de energia dificultaram o contato com amigos e familiares em Mandalay.

"Só nos resta esperar. É a única coisa que podemos fazer. Nos sentimos sem controle", afirmou.

Reuters Templos e outros locais de culto não foram poupados em Mandalay

Templos e outros locais religiosos também foram atingidos pelo terremoto em Mandalay.

Segundo os primeiros números divulgados na sexta-feira pelo líder militar de Mianmar, Min Aung Hlaing, pelo menos 144 pessoas morreram e 732 ficaram feridas. No entanto, as autoridades alertam que esses números devem aumentar.

Um integrante de uma equipe de resgate em Mandalay descreveu os danos como "enormes".

"O número exato de vítimas ainda não é conhecido, mas certamente já passa das centenas", afirmou.

Um médico do Hospital Geral de Naypyidaw, que tem mil leitos, disse à agência AFP que cerca de 20 pessoas morreram no local e muitas ficaram feridas.

Com o aumento do número de vítimas, autoridades birmanesas declararam uma "área de fatalidade em massa" no Hospital Geral de Naypyidaw. Pacientes estão sendo atendidos em macas do lado de fora, com soros pendurados em suportes improvisados.

O aeroporto de Mandalay também teve voos temporariamente suspensos após prédios dentro do terminal desabarem.

Analistas alertam que a situação humanitária em Mianmar já era crítica antes do terremoto, devido à guerra civil desencadeada pelo golpe militar de 2021.

O conflito deixou cerca de 3,5 milhões de pessoas desalojadas e a fome já havia atingido níveis alarmantes.

A ONU alertou anteriormente que quase 20 milhões de pessoas — um terço da população do país — precisariam de ajuda humanitária este ano.

* Com informações da BBC Burmese