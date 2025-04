Por que Mianmar está bombardeando o próprio território após terremoto

A junta militar de Mianmar continuou a bombardear partes do país devastado pela guerra após o grande terremoto que matou mais de 2.000 pessoas segundo as estimativas oficiais.

BBC A BBC recebeu várias imagens de edifícios danificados na vila de Naung Lin, no estado de Shan, onde os combatentes da junta militar de Mianmar teriam lançado bombas na noite de sexta-feira

Ele apelou ao regime militar, que tomou o poder em um golpe há quase quatro anos, para interromper todas as operações militares.

Um porta-voz das Forças de Defesa do Povo de Chaung U disse à BBC que eles foram alvos de pesados ​​bombardeios de morteiros. Os rebeldes relataram cinco comboios militares na área.

Os militares de Mianmar também realizaram ataques terrestres na região de Sagaing, atingida pelo terremoto, na segunda-feira, de acordo com os rebeldes.

A BBC Birmanês confirmou que sete pessoas foram mortas em um ataque aéreo em Naungcho, no norte do estado de Shan. Este ataque ocorreu por volta das 15h30, horário local, na sexta-feira (28/3), menos de três horas após o terremoto.

Os militares também continuaram a realizar ataques aéreos na segunda-feira em outras partes do país em sua tentativa de esmagar a revolta nacional pró-democracia que está lutando para removê-los do poder.

Grupos rebeldes pró-democracia que estão lutando para remover os militares leais ao governo também relataram bombardeios aéreos no município de Chang-U, na região noroeste de Sagaing, no fim de semana, o epicentro do terremoto. Também há relatos de ataques aéreos em regiões próximas à fronteira com a Tailândia.

Isso ocorre em um momento em que os trabalhadores de socorro e resgate do terremoto na região estão lutando com uma séria falta de recursos.

Não podemos verificar esses números de forma independente.

A BBC foi informada de que o forte cheiro dos cadáveres sob os escombros está impregnando as ruas enquanto as temperaturas atingem 40 °C em Mandalay, na região central do país.

O Serviço Geológico dos EUA disse na sexta-feira que "um número de mortos acima de 10 mil é uma forte possibilidade" com base na localização e no tamanho do terremoto.

O terremoto ocorre após quatro anos de guerra civil em Mianmar, que se seguiram a um golpe militar em 2021. O golpe desencadeou enormes protestos, com milhares de pessoas indo às ruas diariamente, exigindo a restauração do governo civil.

O que inicialmente começou como uma campanha de desobediência civil, logo evoluiu para uma insurgência generalizada envolvendo grupos rebeldes étnicos e pró-democracia - o que eventualmente desencadeou uma guerra civil total.

Quatro anos depois, os combates violentos continuaram entre os militares, de um lado, e os exércitos étnicos e grupos de resistência armada, do outro.

A junta militar, que sofreu derrotas contínuas e humilhantes e perdeu vastas faixas de território, está cada vez mais contando com ataques aéreos para esmagar a resistência ao seu governo.

Grandes partes da região de Sagaingue, o epicentro do terremoto, estão agora sob o controle de grupos de resistência pró-democracia.

BBC Mochilas de crianças entre os escombros de uma pré-escola em Kyaukse – a cerca de 44 km de Mandalay, próximo ao epicentro do grande terremoto de sexta-feira

Uma investigação da BBC revelou que quase quatro anos após tomar o poder em um golpe, os militares agora controlam menos de um quarto do país.

A investigação revelou que exércitos étnicos e uma colcha de retalhos de grupos de resistência agora controlam 42% do território, enquanto grande parte da área restante permanece sob contestação.

É no combate aéreo que o regime militar tem a vantagem. Os grupos de resistência não têm capacidade de revidar no ar.

Os militares têm um histórico de realizar bombardeios aéreos indiscriminados que destruíram escolas, mosteiros, igrejas e hospitais. Em um dos ataques aéreos mais mortais, mais de 170 pessoas morreram, incluindo muitas mulheres e crianças.

O órgão da ONU que investiga violações de direitos humanos no país alertou que a junta militar está cometendo crimes de guerra e crimes contra a humanidade contra seu próprio povo.

A guerra aérea dos militares está sendo sustentada pelo apoio contínuo da Rússia e da China. Apesar dos apelos da ONU por um embargo de armas em resposta ao golpe, tanto a China quanto a Rússia venderam à junta sofisticados jatos de ataque e forneceram treinamento sobre como usá-los.

A Rússia e a China também enviaram equipes de ajuda e resgate para Mianmar. Mas a ativista de direitos humanos birmanesa baseada no Reino Unido Julie Khine disse: "É difícil confiar na simpatia agora, quando eles também são os mesmos países que fornecem à junta militar armas mortais usadas para matar nossos civis inocentes."

Getty Images O chefe militar de Mianmar, Min Aung Hlaing, visitou um hospital onde sobreviventes estão sendo tratados em Nay Pyi Taw, na sexta-feira

Há também uma preocupação generalizada de que os militares usarão ajuda como arma na guerra civil.

Os militares de Mianmar têm uma prática de longa data de negar ajuda a áreas onde grupos de resistência estão ativos.

Tom Andrews, da ONU, disse à BBC que, durante os esforços de socorro anteriores, os militares bloquearam a ajuda e prenderam trabalhadores humanitários.

"O que sabemos de desastres humanitários anteriores e desastres naturais, é que a junta não revela a verdade. Ela também tem o hábito de impedir que a ajuda humanitária chegue onde é mais necessária", disse ele.

"Eles transformam essa ajuda em arma. Eles a enviam para as áreas que controlam e a negam para as áreas que não controlam."

"Então você tem áreas nas quais as necessidades mais agudas existem e você tem literalmente ajuda tentando entrar, caminhões bloqueando o caminho, pessoas sendo presas e esse tem sido o padrão de sua resposta a desastres naturais no passado."

"Receio que esteja totalmente esperando que esse seja o caso com este desastre."