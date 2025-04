Polícia aponta triplo homicídio em caso de indígenas carbonizadas no MS

Foto de apoio ilustrativo. Testemunhas que presenciaram os fatos também teriam corroborado a versão apresentada pela polícia / Crédito: Divulgação/Polícia Federal

Um triplo homicídio brutal é apontado como a causa da morte de três indígenas, que tiveram os corpos carbonizados em uma casa da aldeia Bororó, na área de retomada indígena Avaeté Mirim. É o que afirma o Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil no município. SIGA o canal de Últimas Notícias do O POVO no WhatsApp O crime ocorreu no início da madrugada desta segunda-feira, 31, na região rural de Dourados, no Mato Grosso do Sul.

uma idosa, inicialmente identificada como Liria Isnarede Batista; e

uma criança de apenas um ano de idade. A autora dos crimes seria uma mulher, de 29 anos. De acordo com a polícia, ela teria invadido o imóvel, desferido um "golpe contundente" contra a idosa, utilizando um pedaço de concreto. Em seguida, asfixiou o bebê. A terceira vítima, Fabiana, dormia no quarto enquanto a autora incendiou a casa utilizando um líquido inflamável. Ao fugir do local, a autora teria sofrido queimaduras, o que levou os investigadores a desvendarem seu envolvimento.

"Durante a apuração, a Polícia Civil conseguiu identificar uma mulher com sinais evidentes de queimaduras recentes, compatíveis com o lapso temporal em que o crime teria ocorrido. As lesões foram analisadas pela perícia médico legista e reforçaram os indícios de sua participação no evento criminoso", informou a corporação, em nota. Testemunhas que presenciaram os fatos também teriam corroborado a versão apresentada pela polícia. Os corpos das três vítimas foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Dourados, que fica a cerca de 230 quilômetros (km) de Campo Grande.