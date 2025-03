Brasileiro resgatado de tráfico humano relata dias de terror no Mianmar

Dois brasileiros viveram meses de terror em um esquema de tráfico humano no Sudeste Asiático. Luckas Viana dos Santos, de 31 anos, e Phelipe de Moura Ferreira, de 26 anos, foram mantidos reféns por uma máfia de golpes cibernéticos no Mianmar, país do sudeste asiático localizado que faz fronteira com a Tailândia.

A história veio à tona após o Fantástico, da TV Globo, exibir o caso em dezembro de 2024. Ambos foram resgatados com a ajuda da ONG internacional The Exodus Road e retornaram ao Brasil após meses de negociações e procedimentos burocráticos.