Maioria dos estudantes brasileiros no Japão frequenta escolas públicas

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), a maioria dos estudantes do Brasil que migra para o Japão frequenta escolas públicas japonesas, enquanto uma menor parte opta por instituições particulares que ofertam o currículo brasileiro. Em agenda na Ásia desde o início da semana passada, uma comitiva do MEC visitou, durante a última quinta-feira, 27, a escola Irifune Shogakko, situada na cidade de Yokohama, no Japão.

O cenário visto em Shogakko, de estrangeiros estudando em língua japonesa, tem se tornado recorrente no país. De acordo com o MEC, a maioria dos estudantes do Brasil que migra para o Japão frequenta escolas públicas japonesas, enquanto uma menor parte opta por instituições particulares que ofertam o currículo brasileiro.

A unidade é uma das instituições de ensino no país que recebe alunos brasileiros que optam por estudar na Terra do Sol Nascente. O líder da comitiva e titular do MEC, Camilo Santana (PT), conheceu os estudantes brasileiros da instituição e aproveitou para conversar também sobre a valorização da educação no país asiático. Em nota divulgada pelo Ministério, Camilo reforçou a capacidade da educação de superar barreiras, como por exemplo, a língua falada em outro país.

"Conversei com alunos, ouvi professores e dialogamos sobre os desafios que nos unem. Quando há incentivo, é possível adaptar o imigrante ao sistema local e superar barreiras para a aprendizagem – uma lição que vale para o Japão e também para o Brasil. Volto com ainda mais energia e convicção, renovada, de que a educação é propulsora universal de desenvolvimento e o grande caminho para transformar vidas", disse o ministro. A visita a Shogakko fez parte da agenda do ministro no Japão, que acompanha o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em terras orientais. Após a estadia em terras nipônicas, a comitiva do Governo Federal, que além de Lula e Camilo, também conta com outros ministros, parlamentares, empresários e sindicalistas, seguirá para o Vietnã, segundo destino em solo asiático.