Terremoto de 7,7 graus de magnitude abala Mianmar e Tailândia

Um terremoto de 7,7 graus de magnitude sacudiu nesta sexta-feira, 28, Mianmar e os efeitos do fenômeno foram sentidos na China e na Tailândia, onde as autoridades decretaram estado de emergência e mais de 40 operários estavam presos após o desabamento de um prédio em construção. O epicentro do tremor foi localizada a 16 quilômetros da cidade de Sagaing, em Mianmar, a uma profundidade de 10 quilômetros, por volta das 12h50 locais (3h20 de Brasília), informou o Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS).

O terremoto foi seguido por um tremor secundário de 6,4 graus de magnitude na mesma região poucos minutos depois, também a uma profundidade superficial de 10 km.

Terremoto em Mianmar: sismo também foi sentido no norte da Tailândia O sismo atingiu com força o norte da Tailândia e também a capital Bangkok, a quase 1.000 quilômetros de distância do epicentro. As autoridades tailandesas decretaram estado de emergência na capital, onde o terremoto provocou muitos danos e o balanço de vítimas ainda é desconhecido. Em Bangkok, um edifício em construção de mais de 30 andares desabou e pelo menos 43 operários ficaram presos nos escombros, segundo as autoridades. "Quando cheguei para inspecionar o local, ouvi pessoas pedindo ajuda", declarou à AFP Worapat Sukthai, vice-comandante da polícia do distrito de Bang Sue.

O policial disse que acredita que há "centenas de feridos", mas que as autoridades ainda estão determinando o número de vítimas.

Mianmar decreta estado de emergência após terremoto Em Mianmar, a junta militar que governa o país decretou estado de emergência em seis regiões. O comandante da junta, Min Aung Hlaing, visitou um hospital na capital Naypyidaw.

Um funcionário de um hospital da capital relatou um "grande número de vítimas". Em outro centro médico, vários feridos recebiam atendimento no chão, segundo imagens da AFP. Uma equipe de jornalistas estava no Museu Nacional da capital birmanesa quando o edifício começou a tremer. Algumas partes do teto cederam e as paredes sofreram rachaduras. O tremor durou meio minuto, segundo testemunhas.